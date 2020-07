Arriva su Netflix, dal prossimo 3 settembre, la serie tv Baby 3. Si tratta della terza ed ultima stagione della serie italiana ispirata a fatti realmente accaduti. Si tratta dello scandalo delle baby squillo del quartiere romano Parioli. Molte le novità del sequel conclusivo, a partire dalle new entry tra le quali Anna Lou Morgan, figlia di Marco Castoldi, in arte Morgan e di Asia Argento.

Baby 3 serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

Andrea De Sica e Anna Negri firmano la regia della serie.

Benedetta Porcaroli e Alice Pagani sono le due protagoniste Chiara e Ludovica. Si tratta di due ragazze adolescenti della cosiddetta Roma bene. Abitano nel quartiere dei Parioli e frequentano il liceo privato Collodi.

Chiara Altieri/ Emma, interpretata da Benedetta Porcaroli è una ragazza proveniente da una ricca famiglia borghese romana.

Ludovica Storti/Desirée, interpretata da Alice Pagani. Ribelle e dalla brutta reputazione, ha dei seri problemi con la sua retta scolastica, che la madre non è intenta a pagare. Proprio per questo comincia a prostituirsi.

Le riprese si sono svolte a Roma dove è ambientata la vicenda realmente accaduta.

La terza ed ultima stagione, composta da otto episodi. Mentre le prime due erano composte da sei episodi.

Marco De Angelis e Nicola De Angelis sono i produttori per Netflix.

Baby 3 – trama della serie in onda su Netflix

La trama racconta la vita e le vicende di un gruppo di adolescenti romane e delle loro rispettive famiglie. Protagoniste Benedetta Porcaroli e Alice Pagani nei ruoli di Chiara e Ludovica, le due squillo adolescenti che, adesso, nella terza stagione, devono affrontare il momento della verità e il processo.

Quando la verità è venuta fuori ha totalmente sconvolto il mondo dei protagonisti.

Ognuno dei protagonisti adesso deve confrontarsi con le proprie responsabilità. E fare i conti con il proprio passato. Cercando di immaginare una speranza per il futuro.

Ma sono soprattutto i genitori delle ragazze ad essere tremendamente scossi da quanto è accaduto. Tutti sembrano non rendersi conto di quanto sta succedendo e non riescono a trovare un mezzo per aiutare i propri figli.

I ragazzi non parlano, non si confidano. Tengono stretti i propri segreti. Non hanno alcun rapporto con le famiglie. Non capiscono che è un momento delicato. E che proprio adesso avrebbero bisogno di un supporto.

Baby 3 – il cast completo

Di seguito il cast del film Baby 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori