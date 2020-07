Canale 5 propone questa sera, mercoledì 29 luglio, in prime time, la quarta puntata della serie Come sorelle.

Si tratta di un prodotto made in Turchia che sta rendendo alla principale rete Mediaset molto bene in termini di ascolto. In effetti i serial turchi sono un prodotto di primo piano per Canale 5 che sta trasmettendo anche Daydreamer nel daytime pomeridiano. Come sorelle è andato in onda per la prima volta in patria su Star TV l’8 novembre 2019.

Come sorelle 29 luglio – riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno visto che Ipek aveva chiesto aiuto a Refik. In questo modo era riuscita a saldare la prima rata dell’ingente debito contratto da suo marito Tekin. In effetti Ipek deve pagare ben tre rate, quindi la strada per estinguerlo è ancora molto lunga.

Avevamo anche visto che Cemal, assetato di vendetta nei riguardi di Cahide, aveva fatto bruciare tutto l’olio di sua proprietà che doveva essere venduto. Dinanzi a questa drammatica notizia Ipek era caduta letteralmente nella disperazione.

Come sorelle 29 luglio – Vivere con una bugia trama episodio 22 luglio

La puntata di oggi si apre con Ipek che si trova in una posizione estremamente complicata. La sua fabbrica è in fiamme è tutta la merce che vi era contenuta è rovinata. Il suo futuro è incerto e precario. Le ragazze cercano di fare tutto il possibile per racimolare i soldi necessari a Ipek per saldare il suo debito.

Deren è consapevole che l’aiuto promesso alla sorella le costerà molti sacrifici. Kenan intanto è impegnato a scoprire chi ha bruciato la fabbrica. Cemal invece attende con ansia fuori dal carcere la liberazione di Cahide, la mamma delle tre sorelle. Ma purtroppo riceve una orrenda notizia che lo costringe a tornare immediatamente a casa nel tentativo di salvare Ilem.

Cahide intanto viene liberata ma vuole essere sicura che Cemal non faccia del male alle ragazze. Decide così di sparire per amore delle figlie. In questo modo Cemal perde tutte le tracce di Cahide. La donna ha deciso di partire da Smirne ed è del tutto inconsapevole della sorpresa che riceverà tra poco.

Il finale del quarto episodio

Nella parte finale dell’episodio Ipek, per trovare il denaro necessario, escogita un piano. E inizia fin da subito a metterlo in pratica. Infine Sinan si rende conto che non può permetterle di partire da sola.

L’episodio si conclude con Okan che ha appreso la posizione in cui si trova Azra. A rivelargliela è stato Cemal. In questo frattempo arriva anche Cilem con un vero e proprio colpo di scena che conclude l’episodio.

Come sorelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Come sorelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori