Ha per titolo Come sorelle la nuova serie tv turca che Canale 5 trasmette in prima visione assoluta, da mercoledì 8 luglio. La fiction è composta da otto appuntamenti in onda in prime time.Ogni episodio ha la durata di due ore.

Ancora una serie made in Turkey per la principale rete Mediaset dopo Daydreamer – le ali del sogno. Le atmosfere sono drammatiche con incursioni nella commedia. Come sorelle è andata in onda su Star TV, la prima emittente privata turca, nata nel 1989. Ne rappresenta uno dei gioielli di famiglia.

Come sorelle serie tv regia, protagonisti, location

La regia è di Aydın Bulut. La protagonista principale è una giovane ereditiera e futura sposa, İpek Gencer interpretata da Sevda Erginci.. Nel cast anche Cahide Esen Karalar, ovvero l’attrice Ece Uslu.

Le riprese si sono svolte in Turchia, in particolare a Istanbul e a Smirne terza città della Turchia dopo Istanbul e Ankara. La produzione è della Process Film. Le musiche sono eseguite da Hakan Tunçbilek.

Il titolo originale è Sevgili Geçmis.

La realizzazione è di İnci e İsmail Gündoğdu, tra i principali produttori del Paese della Mezzaluna. Gli stessi sono stati autori di successi internazionali come Cherry Season e Bitter Sweet, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, con ottimi riscontri, nelle passate stagioni.

La trama della serie in onda su Canale 5

La trama ha come protagonista İpek Gencer. Un giorno le giunge una lettera anonima grazie alla quale scopre di avere due sorelle. Gencer sta preparando il suo matrimonio con Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Il misterioso mittente della lettera le rivela che sarebbe stata adottata e le comunica anche il nome delle due sorelle: Deren e Çilem. Delle due Deren Kutlu è una dottoressa. L’altra, Çilem Akan, è una cantante.

Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle. Passato il primo momento di sorpresa e di abbattimento, İpek trova il coraggio di affrontare la madre adottiva. Inoltre, invita le due ragazze al matrimonio, in programma a breve..

Fare luce sul passato è il desiderio delle tre sorelle. Le ragazze, però, sono costrette per un imprevisto a rimanere sull’isola dell’Egeo scelta come scenografica location della cerimonia. Useranno questo tempo per conoscersi meglio ma anche per rimettere insieme i tasselli della loro vita cercando di capire chi siano davvero i loro genitori. Purtroppo, ogni volta che si avvicinano alla verità, arrivano nuovi ostacoli.

La vicenda evoca in molte atmosfere Dinasty, This is Us e Real Housewives di Napoli. Un concentrato di stili trasposti in salsa turca.

Come sorelle serie tv il cast completo

Ecco tutti gli attori della serie di Canale 5 e i personaggi interpretati.