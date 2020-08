Da domenica 16 agosto su Canale 5, debutta in prima serata la serie inedita Council of Dads. Si tratta dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Bruce Feiler, realizzato per l’emittente NBC dai coniugi Joan Rater e Tony Phelan, già ideatori di Grey’s Anatomy.Sì Sulla NBC è andata in onda dal 24 marzo al 2 luglio 2020. Le atmosfere sono drammatiche. Il genere è un vero e proprio family drama.

Council of Dads produzione, location, dove è girato

Ispirata al libro The Council of Dads di Bruce Feiler, sviluppato da Joan Rater e Tony Phelan, la serie è stata cancellata dopo una sola stagione. Complessivamente sono dieci episodi

Dopo il lancio in prime-time, con la messa in onda di quattro episodi, la serie prosegue da oggi, quindi in seconda serata.

Il family-drama è prodotto da Jerry Bruckheimer che ha realizzato in tv vari CSI.

Le riprese sono state realizzate nella cornice di Savannah e Tybee Island, in Georgia.

Council of Dads trama

Al centro di Council of Dads,una famiglia che nel frangente della malattia del capofamiglia Scott (Tom Everett Scott) trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici. Motore del racconto, la ricerca di una guida spirituale per i figli, dopo l’amara scoperta del padre di avere un cancro in fase terminale.

La vicenda si sviluppa attorno alla cerchia dei più stretti amici di Scott: Anthony (Clive Standen), il suo più fedele amico; Larry (Michael O’Neill), compagno insostituibile agli A.A..

Poi: Oliver (J. August Richards) il chirurgo e il migliore amico della moglie Robin (Sarah Wayne Callies

Del cast fanno anche parte anche Emjay Anthony (Theo Perry); Blue Chapman (JJPerry); Thalia Tran (Charlotte Perry); Michele Weaver (LulyPerry); Steven Silver (Evan Norris).

Da segnalare, inoltre, la colonna sonora composta da classici della Windham Hill Records.

Le società di produzione coinvolte nella produzione dell’episodio pilota includono Jerry Bruckheimer Television, Midwest Livestock Productions e Universal Television.

Il cast della serie

Ecco gli attori della serie e i personaggi interpretati.

Dr. Robin Perry, interpretata da Sarah Wayne Callies: vedova di Scott.

Anthony Lavelle, interpretato da Clive Standen: il migliore amico di Scott, uno chef e un membro del consiglio dei papà, nonché il padre biologico di Luly.

Dottor Oliver Post, interpretato da J. August Richards: il migliore amico di Robin dai tempi della scuola di medicina e membro del consiglio dei papà.

Luly Perry, interpretata da Michele Weaver: figlia birazziale di Scott, che ha cresciuto come padre single per otto anni prima di incontrare Robin.

Theo Perry, interpretato da Emjay Anthony: il figlio adolescente capriccioso di Scott e Robin.

Charlotte Perry, interpretata da Thalia Tran: figlia adottiva di Scott e Robin, che è di origine cinese.

JJ Perry, interpretato da Blue Chapman: il figlio di sette anni transgender di Scott e Robin, che era alla nascita donna.

Evan Norris, interpretato da Steven Silver: marito di Luly.

Larry Mills, interpretato da Michael O’Neill: membro degli Alcolisti Anonimi di Scott, con programma in dodici fasi, e membro del consiglio dei papà.