Prossimamente Sky trasmetterà in prima serata la Serie Tv tedesca Hausen. La piattaforma satellitare televisiva non ha ancora stabilito la data d’esordio. Ma gli 8 episodi che compongono la prima stagione verranno suddivisi in 4 appuntamenti. Invece in Germania il debutto è previsto per fine ottobre.

La Serie Tv Sky è una fiaba dark che mescola svariati generi come l‘horror, il mistero ed il dramma. Hausen ruota attorno alle vicende di Juri, che si trasferisce con il padre in un edificio infestato da presenze demoniache.

Hausen Serie Tv Sky – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Thomas Stuber. I protagonisti sono Tristan Göbel che interpreta Juri. E Charly Hübner che recita il ruolo di Charly Hübner.

Le riprese si sono svolte in Germania. La serie tv è prodotta dalla Lago Film in collaborazione con Sky Deutschland e Sky Studios. Ed è finanziata da tre società cinematografiche tedesche. Le prime due sono la German Motion Picture Fund (GMPF) e la Medienboard Berlin Brandenburg (MBB). La terza è la Mitteldeutsche Medienförderung (MDM). Invece la NBC Universal Global Distribution si è occupata della distribuzione internazionale.

Hausen- Trama della Serie Tv in onda su Sky

Nella trama della serie Tv Hausen, il sedicenne Jury ha perso da poco la madre. E suo padre Jaschek si è ritrovato improvvisamente a crescere da solo il figlio, senza avere più accanto una figura femminile.

Prima di farsi abbattere dallo sconforto, l’uomo decide di reagire cambiando radicalmente la sua vita. Vuole trovare un altro impiego e lasciare la casa in cui ha vissuto per molti anni con la moglie. Dopo una breve ricerca Jaschek trova lavoro come custode di un edificio. E così si trasferisce con Jury in un fatiscente complesso residenziale nella zona periferica della città.

Il finale della Serie Tv

Juri e Jaschek hanno traslocato da pochi giorni. Ma il ragazzo non si sente a proprio agio nella nuova abitazione perché avverte la presenza di un’energia negativa. Infatti crede che lui e gli altri condomini non siano in realtà gli unici abitanti del palazzo. Senza comprenderne il motivo, sospetta che ci sia qualcuno che trascorra il suo tempo ad osservarli.

Inoltre con il passare dei giorni si accorge che all’interno dello stabile accadono dei fatti sempre più raccapriccianti. Scopre che sull’edificio regna una maledizione. I demoni che vi abitano hanno il potere di nutrirsi delle sofferenze dei suoi inquilini.

Il ragazzo chiede aiuto ai propri vicini di casa con la speranza che possano suggerirgli come sconfiggere le presenze demoniache. Ma tutti si mostrano indifferenti ed ostili. Infine Jury deve fare i conti anche con l’opposizione del padre, che è già sotto l’effetto dell’incantesimo delle creature malvagie.

Il finale riserva un colpo di scena.

Il cast di Hausen

Ecco il cast della serie Tv tedesca Hausen.

Charly Hübner,

Tristan Göbel ,

, Lilith Stangenberg,

Alexander Scheer ,

, Daniel Sträßer.

Gli episodi della prima stagione saranno disponibili su Sky e sulla piattaforma Now Tv dopo la messa in onda in televisione.