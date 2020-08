Questa sera, domenica 30 agosto, Canale 5 propone la serie tv L’ora della verità. Si tratta di un prodotto francese tratto dall’omonimo libro dello scrittore Michel Bussi.

Come vi abbiamo anticipato lo scorso marzo, nel cast ci sono anche Caterina Murino e Mathilde Seigner. La Murino è l’unica attrice italiana presente tra gli attori.

La serie ha atmosfere drammatiche con incursioni nel thriller. É composta da 8 episodi, ognuno della durata di 52 minuti.

L’ora della verità è andata in onda in Francia dal 29 agosto al 19 settembre 2019 su TF1. In Italia Canale 5 la propone in tre appuntamenti successivi. Il 30 ed il 31 agosto in prima serata e il 6 settembre nella medesima collocazione oraria. I primi due appuntamenti prevedono la messa in onda di tre episodi. L’ultimo del 6 settembre è composto da due soli episodi.

L’ora della verità 30 agosto – regia, protagonisti, dove è girata

La regia è affidata a Claude Michelle Rome. Protagonisti principali sono Clotilde Baron interpretata da Mathilde Seigner e Palma Idrissi a cui dà il volto la nostra Caterina Murino. In particolare questo personaggio è la madre di Clotilde e Nicolas a cui dà il volto l’attore Théo Frilet.

Le riprese si sono svolte in Corsica, in particolare a Bastia e in alcune location limitrofe. La serie è composta da una sola stagione. Non è stata rinnovata per imposizione della stessa Seigner che non ama i ruoli ripetitivi. In Francia la serie ha avuto molto successo con una media di circa 5 milioni di telespettatori ed una share dal 23 al 27%.

La produzione è della Authentic Prod in collaborazione con Federation Entertainment. Il titolo originale è Le temps est assassin.

L’ora della verità – trama primo episodio del 30 agosto

Gli episodi non hanno un titolo specifico. Nel primo la narrazione ha inizio nel 1994. Clotilde Idrissi ha 15 anni e viaggia in macchina con i suoi genitori ed il fratello Nicolas. Sono in Corsica su una strada molto ripida e con un precipizio sul mare. Improvvisamente l’auto sbanda. Clotilde è l’unica sopravvissuta di un incidente drammatico nel quale perdono la vita la madre, il padre e il fratello.

Trascorrono 25 anni. Clotilde deve tornare in Corsica proprio nel luogo dove era avvenuto il dramma che aveva sconvolto la sua vita. Mentre è sull’isola, riceve una lettera che sembra essere stata scritta proprio da sua madre. Naturalmente questo evento la sconvolge. Poiché ha avuto sempre dubbi sulle circostanze dell’incidente, inizia ad indagare sulla morte della sua famiglia.

Chiede chiede anche spiegazioni al nonno che è ancora vivo. Nel frattempo viene contattata da un uomo che le dice di avere notizie sull’incidente. Naturalmente Clotilde rimane ancora più impressionata e chiede un appuntamento a questa persona he ancora non conosce.

Trama secondo episodio

Nel secondo episodio Clotilde è sempre più intenzionata ad indagare sulle cause dell’incidente. Intanto ripensa a quanto le ha scritto questa persona sconosciuta che tra l’altro fa balenare anche l’ipotesi di un omicidio e non di un semplice incidente stradale.

Clotilde comincia a chiedersi perché proprio lei sia stata l’unica sopravvissuta. Inoltre inizia anche a dubitare che tutti i suoi familiari siano morti. La possibilità che la madre sia ancora viva comincia a farsi strada nella sua mente.

Trama terzo episodio

L’uomo che ha scritto a Clotilde si chiama César. Continua ad insistere di volerle parlare perché in tutti questi anni ha messo insieme un dossier sull’incidente di cui sono state vittime i suoi genitori ed il fratello Nicolas.

César dà un appuntamento a Clotilde. Ma quando la donna arriva, con suo grandissimo stupore, si accorge che l’uomo è morto. Clotilde arriva così alla conclusione che la morte dei suoi familiari sia stata dovuta ad un omicidio premeditato.

Il passato ed il presente si intrecciano sempre di più nella sua mente e Clotilde inizia piano piano a conoscere sprazzi di verità.

Il cast completo della serie L’ora della verità

Di seguito il cast completo della serie tv L’ora della verità