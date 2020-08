Stasera in Tv domenica 30 agosto 2020. Canale 5 trasmette la nuova fiction di L’ora della verità. Mentre su Rai 1 è previsto, in replica, il film tv Il Sindaco Pescatore.

Stasera in Tv domenica 30 agosto 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, il film tv drammatico, Il sindaco pescatore, con Sergio Castellitto, Anna Ferruzzo. La vera storia di Angelo Vassallo (Sergio Castellitto), primo cittadino di Pollica (Salerno), ucciso dalla criminalità organizzata nel 2010. Disgustato dal degrado e dall’incuria in cui il paese ed il mare stavano sprofondando. Angelo, semplice pescatore, decise di combattere potenti e malfattori. Ma pagò con la vita.

Su Canale 5, alle 21.20, la serie L’ora della verità. Corsica 1994. Clotilde è una ragazza di 16 anni ed è in viaggio con il fratello Nicolas (Théo Frilet), la madre Palma (Caterina Murino) e il padre Paul (Grégory Fitoussi). Tutta la famiglia rimane coinvolta in un terribile incidente: la giovane Clotilde è l’unica sopravvissuta.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Rivediamo la puntata “un pianeta contro”. Andrea Purgatori propone immagini spettacolari della Terra e dei danni che l’uomo ha provocato. Con lui in studio, lo scrittore David Quammen autore di “Spillover – L’evoluzione delle Pandemie”.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie con Marco D’Amore, Cristina Donadio. La rivalità per la piazza di spaccio si fa sempre più intensa e Ciro tenta di evitare inutili spargimenti di sangue. Genny vuole sempre più potere. A seguire il secondo episodio, “Fantasmi”.

I film di questa sera domenica 30 agosto

Su Rai 3, alle 21.20, il film drammatico del 2012, di Allen Hughes, Broken city, con Mark Wahlberg. New York: l’ex poliziotto Billy Taggart (Mark Wahlberg) viene assunto dal sindaco Nicholas Hostetler (Russell Crowe) per indagare sulla sospetta infedeltà della moglie Cathleen (Catherine Zeta-Jones). Porterà alla luce una rete di legami tra criminalità, politica e mondo dell’imprenditoria.

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Luis Ortega, L’angelo del crimine, con Lorenzo Ferro. Il diciassettenne Carlos, spavaldo ma dall’aspetto angelico, ha un solo desiderio: diventare un ladro. L’incontro con il suo coetaneo Ramon sarà determinante.

Inoltre su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di Tarsem Singh, Self/Less, con Ryan Reynolds, Natalie Martinez. All’anziano Damien, malato terminale, viene concessa l’opportunità di trasferire la sua coscienza nel corpo di un uomo più giovane. Le cose sembrano andare bene, ma poi…

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1964, di Alfred Hitchcock, Marnie, con Tippi Hedren, Sean Connery. Il ricco Mark Rutland s’innamora della segretaria Marnie e decide di sposarla. Quando si rende conto che la donna è affetta da gravi disturbi psichici, cerca di scoprirne le cause.

Paramount Network, alle 21.10, trasmette il film d’azione del 2012, di C. McQuarrie, Jack Reacher – La prova decisiva, con Tom Cruise. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Norman Jewison, A cena da amici, con Dennis Quaid, Andie MacDowell. Gabe e Karen sono sposati. Durante una cena, l’amica Beth rivela loro che il marito Tom ha un’altra relazione. Sconvolti dalla notizia, Gabe e Karen s’interrogano sul proprio rapporto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2002, di Sam Raimi, Spider-Man, con Tobey Maguire, Willem Dafoe. Punto da un ragno geneticamente modificato, il giovane Peter Parker acquisisce straordinari poteri che decide di mettere al servizio del bene, diventando un supereroe.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 1996, di Wes Craven, Scream, con Neve Campbell, Courteney Cox. In una cittadina un serial killer con il volto coperto da una maschera che ricorda il celebre quadro “L’urlo di Munch” semina la morte. La coraggiosa Sidney cerca di fermarlo.