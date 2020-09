L’allieva 3 arriva domenica 27 settembre 2020 con la prima puntata e gli episodi Arabesque e Un po’ di follia. L’appuntamento è alle ore 21.25 circa su Rai 1. Nel cast Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi, Antonia Liskova ,Chiara Mastalli, Giorgio Marchesi, Francesca Agostini, Emmanuele Aita, Claudia Gusmano. E poi: Pierpaolo Spollon, Anna Dalton, Giselda Volodi, Francesco Procopio, Stefano Rossi Giordani, Giorgia Gambuzza, Fabrizio Coniglio, Marzia Ubaldi.

La regia è di Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini. La produzione è della Endemol Shine per Rai Fiction.

L’allieva 3 trama generale

Alice Allevi non è più un’allieva: la specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale a tutti gli effetti. Adesso ha il grado pari al suo mentore e ora anche fidanzato, il dott. Claudio Conforti. E’ proprio la crescente autonomia professionale di Alice, insieme all’arrivo della nuova “Suprema” dell’Istituto di Medicina Legale, la professoressa Andrea Manes, interpretata da Antonia Liskova, a mettere a dura prova il rapporto con Claudio.

A portare scompiglio nella vita della coppia, arriva il fratello di Claudio, Giacomo Conforti, (Sergio Assisi). I due hanno caratteri opposti: Claudio è preciso e corretto, Giacomo è fuori dagli schemi. La sua comparsa riapre vecchie ferite e costringe Claudio e Alice a prendere decisioni difficili.

Non mancano, in ogni puntata, i casi gialli con Alice impegnata come medico legale.

L’allieva 3 trama episodio Arabesque della prima puntata

«Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?» È così che, nel pieno di un’autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. All’Istituto di Medicina Legale, intanto, sono arrivati un nuovo direttore, Andrea Manes, e due specializzandi di primo anno, Giulia e Sandro, mentre la professoressa Boschi, alias la “Wally”, si esilia nel sottoscala.

L’allieva deve affrontare la sua prima perizia. Una ballerina è stata trovata morta nell’attico sopra la sua scuola di danza. Morte naturale o omicidio? Alice e Claudio, nominato perito di parte, hanno opinioni diverse. E così allieva e maestro si trovano a fronteggiarsi nell’indagine. Seguendo gli sviluppi del caso, Alice ritrova due volti noti: il PM Einardi e Silvia, l’amica di sempre, ora vice questore di polizia e nuovo capo di Visone. Un’intuizione di Alice fa luce sul mistero.

Trama secondo episodio Un po’ di follia in primavera”

Alice e Claudio iniziano i preparativi per il matrimonio, ma lei si accorge che lui le sta nascondendo qualcosa. Mentre Alice è al lavoro sul caso di omicidio di un vecchio prof. di psichiatria, la storica amicizia con Lara e Paolone viene messa alla prova dal bando di dottorato. In palio ci sono solo due posti, il perdente dovrà lasciare l’istituto. Claudio invita Alice a concentrarsi sullo studio lasciando stare le indagini, ma l’allieva non resiste. Dal passato di Claudio, intanto, torna qualcuno…

L’Allieva 3 serie tv – il cast completo

Ecco tutti gli attori ed i personaggi interpretati nella serie