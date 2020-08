L’Allieva 3 arriva in prima visione a partire dal prossimo 27 settembre e torna nella collocazione del prime time domenicale.

Attualmente Rai 1 sta mandando in onda il promo con i due protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Gli attori interpretano rispettivamente i ruoli di Alice Allevi e Claudio Conforti. La Allevi è una dottoranda in medicina legale, mentre il professor Conforti è il suo capo diretto.

L’Allieva 3 serie tv – quando in onda

Rai 1 ha deciso di anticipare la data di messa in onda della terza stagione per cavalcare il successo già ottenuto con le repliche della prima e della seconda stagione all’inizio dell’estate 2020.

Le riprese erano iniziate già nella prima decade di gennaio scorso. Sono state però interrotte dall’emergenza legata al Covid-19. Gli attori sono tornati sul set a metà giugno e le riprese sono terminate da una decina di giorni.

Spot e promo tv

Le reti Rai stanno mandando in onda il promo che annuncia l’arrivo della terza stagione della serie. Nello spot si vedono i due protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale mentre leggono dal copione gli eventi che accadono ai rispettivi personaggi.

Dalle loro espressioni meravigliate e sorprese i telespettatori comprendono che ci saranno molti colpi di scena. E soprattutto finalmente sarà data una svolta definitiva al rapporto controverso tra la Allevi e il suo capo Conforti. La novità è che anche nello spot i due battibeccano proprio come accade nella serie.

Trama e anticipazioni

Intanto possiamo già anticiparvi che il rapporto sentimentale tra la Allevi e il dottor Conforti si farà sempre più intenso. I due decideranno così di coronare il loro sogno d’amore convolando a nozze.

Una singolarità: l’attore Lino Guanciale si è davvero sposato nella realtà con Antonella Liuzzi proprio durante la fase finale delle riprese della terza stagione.

Poiché Alice Allevi non ha genitori sarà il fratello Marco, interpretato da Pierpaolo Spollon, a condurla all’altare. Ma la conclusione della love story prelude ad una serie di nuovi colpi di scena che continueranno a catturare l’attenzione dei telespettatori per tutte le sei puntate previste in calendario.

Come al solito ogni puntata è composta da due episodi. Filo conduttore di ognuno è il caso di cronaca nera di cui l’episodio si interessa. Si tratta sempre di morti violente e di cadaveri che arrivano poi dall’anatomopatologa Alice Allevi in grado di rivelare particolari presenti sul corpo delle vittime che possono ricondurre subito all’assassino.

Ricordiamo ai nostri lettori che la terza stagione coincide anche con la fine della serie.

L’Allieva 3 serie tv – il cast completo