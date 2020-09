Professor T Rai 2, serie, trama generale, cast, episodi, finale, dove è girata

Oggi pomeriggio, alle 17:00, su Rai 2 va in onda la prima puntata di Professor T., dal titolo Il ritorno. È la prima stagione della serie tedesca con protagonista Jasper Teerlinck, criminologo affetto da disturbo ossessivo compulsivo, ma geniale nelle indagini. Ciascuna puntata dura un’ora, per quattro episodi in totale.

Professor T Rai 2 serie tv – Protagonista, personaggi, regia, dove è girata

La versione originale di Professor T è stata scritta da Paul Piedfort e prodotta tra il 2015 e il 2018 in 3 stagioni e 39 episodi complessivi in Belgio. Il regista della versione tedesca è Thomas Jahn.

La serie è girata a Colonia, in Germania, dove hanno sede sia il commissariato che l’università in cui insegna il Professor T.

Il protagonista della storia è il Jasper Thalheim, geniale professore di criminologia. È affetto da disturbo ossessivo-compulsivo, che lo porta ad avere un’attenzione maniacale per la pulizia e l’ordine. Ciò si trasforma in un punto di forza quando lavora come consulente nelle indagini. Alla preparazione fuori dal comune, aggiunge un’intelligenza e uno studio dei dettagli strabilianti. Tuttavia, non si lascia coinvolgere facilmente sulle scene del crimine, anche se puntualmente si ritrova ad indagare.

Ha subìto il trauma del suicidio del padre a 6 anni e quello di una storia d’amore logorante quando era neanche ventenne. Per reazione, ha un atteggiamento freddo, spietato e iper razionale, apparentemente incapace di avere relazioni sociali e empatia. Vive di solo lavoro. Nel corso della prima stagione, però, da questa corazza trapela molto della sua vera personalità.

Altro personaggio chiave in Professor T. è quello della giovane Ispettrice Annelies Donckers (Ella Leyers). Un’ex alunna del Prof. Thalheim, talentuosa ma ribelle. È lei a vincere con caparbietà le resistenze del professore e a coinvolgerlo nelle indagini. Nel lavoro quotidiano è affiancata dall’Ispettore Daan De Winter con cui ha anche una relazione complicata. Mentre, i superiori sono l’Ispettore Capo Paul Rabet e il Commissario Capo Christina Flamant. Quest’ultima si copre poi essere l’ex grande amore del Professor T. e con lei nascono intrecci interessanti con il protagonista.

Professor T Rai 2 – Trama generale

La trama di Professor T. nasce dall’intraprendenza dell’Ispettrice Annelies Donckers. Durante le indagini su uno stupratore seriale, capisce che per evitare altre vittime bisogna risolvere al più presto il caso e decide di coinvolgere il Professor T. Lui reagisce in maniera gelida e scostante, ma la poliziotta non si lascia intimidire e, dopo vari tentativi, lo convince a partecipare alle indagini.

È il primo atto di un copione che si ripete nei casi successivi. Il criminologo rigetta in maniera aspra ogni richiesta di consulenza, ma poi non riesce a resistere e aiuta il commissariato di Anversa.

Nel frattempo, però, nella trama entrano le storie personali dei protagonisti. C’è la storia sentimentale tra gli Ispettori Donckers e De Winter. C’è il momento difficile dell’Ispettore Capo Rabet, in preda all’alcolismo dopo la morte della figlia e in conflitto con Thalheim. Soprattutto, è importante il meccanismo di attrazione e repulsione tra il professore e il Commissario Flamant. La loro è stata una storia travolgente e, anche se rimane sottotraccia a lungo, condiziona sempre di più le attività del commissariato.

Infine, un evento sconvolge il Professor T. L’uccisione della escort Tamara, con cui si intratteneva ogni due settimane, anche se solo per parlare. Sembra un suicidio, ma si tratta di delitto. Per il professore è difficile indagare, perché con la donna si era creato un legame profondo. Riscoprire il proprio coinvolgimento emotivo cambia la sua vita.

Finale serie tv Professor T

Il risveglio interiore innescato dall’uccisione della escort Tamara, costringe il Professor T. a fare i conti con i fantasmi del passato. Li ha nascosti per anni dietro la freddezza di facciata, ma ora è travolto dall’inquietudine. Va in terapia, eppure con il passare delle settimane si fa largo lo spettro del suicidio del padre, a causa del quale inizia a temere di poter fare lo stesso gesto.

Il rapporto con la madre è troppo ostile per aiutarlo. Mentre, con la Flamant nasce un nuovo sentimento, che alterna attrazione e conflitto.

Il finale della serie Professor T. è un nuovo colpo di scena. È composto di due episodi, durante i quali si prova a risolvere il caso estremamente complesso di un serial killer.

Thalheim ingaggia una sfida personale con l’omicida e scopre essere nella lista delle vittime Si salva dall’aggressione del criminale, ma l’ennesima sofferenza lo spinge ad entrare in clinica psichiatrica per curarsi.

Professor T Rai 2 – Episodio Il ritorno trama

La serie Professor T. inizia con l’episodio Il ritorno, un caso di stupro nel campus universitario di Anversa. Un violentatore seriale ed efferato torna ad agire a dieci anni di distanza dall’ultimo crimine e uccide una donna.

Nei primi giorni, le indagini girano intorno ai possibili colpevoli, senza appigli rilevanti. Allora, l’Ispettore Donckers raggiunge il Professor T. nell’università in cui ha studiato. Cerca il suo aiuto geniale. È stata una delle alunne più valide del professore, ma tra loro i battibecchi erano continui. Anche per questo, ha rifiutato la proposta di dottorato arrivata dal docente, unica in tutta la carriera di Thalheim.

Lui rifiuta la collaborazione con il solito atteggiamento algido e scostante. L’insistenza dell’Ispettore e il fascino dell’attività sul campo, però, alla fine convincono il professore. Nel frattempo, il caso diventa una questione personale per la Donckers. Dieci anni prima, una sua cara amica aveva subito uno stupro con le stesse identiche modalità. Una firma dello stupratore, che dunque è tornato a colpire. Stavolta, uccidendo una delle sue vittime.

Grazie all’intuito di Thalheim, la polizia delinea il profilo del colpevole. Concentrandosi soprattutto sui motivi che potrebbero spingere uno stupratore seriale a commettere altri crimini dopo dieci anni.

L’attenzione maniacale del Professor T. per i dettagli, un intuito inarrivabile e il metodo scientifico nelle procedure d’indagine, restringono il campo al punto da portare la polizia dritta al colpevole. È un uomo che ha lavorato all’università con una ditta delle pulizie.

Il cast completo degli attori

Ecco il cast completo degli attori di Professor T, in onda su Rai 2: