Ha per titolo Io ti cercherò la nuova serie tv proposta da Rai 1 a partire da lunedì 5 ottobre. Si tratta di un prodotto in quattro serate televisive in onda in prime time.

La serie è di genere giallo e thriller. La produzione è della Publispei di Verdiana Bixio per Rai Fiction.

Io ti cercherò serie tv – regia, protagonisti, dove è girata

La regia è di Gianluca Maria Tavarelli che ha al suo attivo serie come La mossa del cavallo: c’era una volta Vigata. Gli attori protagonisti sono Alessandro Gassman e Maya Sansa nei ruoli rispettivamente di Valerio e Sara.

Le riprese si sono svolte inizialmente a Roma in varie location. Molte scene sono ambientate in posti caratteristici e spesso poco conosciuti della Capitale.

Autori della sceneggiatura sono Leonardo Fasoli, Massimo Bavastro e Maddalena Ravagli.

Gli episodi complessivi sono otto, ognuno della durata di 50 minuti. Ne vengono trasmessi due a settimana per un totale di quattro serate.

Io ti cercherò serie tv – trama generale

La trama della vicenda raccontata ha come protagonista Valerio, un ex poliziotto che deve tornare a Roma per l’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore, ritrovato cadavere sulle rive del Tevere. Il rientro nella Capitale costringe Valerio ad affrontare il passato che credeva essersi lasciato definitivamente alle spalle. Invece si ritrova a gestire non solo il dolore per la perdita del figlio, ma anche tutti gli errori commessi in passato ai quali si aggiunge una serie di rimorsi.

Valerio è certo che suo figlio non può essersi tolto la vita. La sua morte, invece, viene velocemente archiviata come suicidio. Inizialmente il padre, affranto dal dolore, cerca di rinchiudersi in un isolamento continuativo.

La sua sofferenza è enorme e rischia di portarlo alla deriva. In una situazione così drammatica incontra Sara, una ex collega ma soprattutto una donna che aveva fortemente amato in passato. Sara lo chiama per comunicargli di non credere assolutamente al suicidio di Ettore. Non solo ma lei è profondamente convinta che dietro la morte del ragazzo ci sia una realtà tutta da scoprire.

Sara fa presente a Valerio che sul verbale stilato per la sua morte, non risultano i nomi dei colleghi di Ettore di turno nella notte in cui è morto. Inoltre gli orari non coincidono. E tutte le persone che conoscevano Ettore appaiono timorose di parlare di lui. Sembra quasi che abbiano visto un evento che vogliono tenere nascosto.

Il dramma di Valerio

Sulla base di queste considerazioni Valerio torna a Roma per scoprire la verità sulla morte del figlio. Nella capitale viene ospitato dal fratello Gianni che vive con la moglie Lisa. Sara però non lo abbandona. Diventa il suo braccio destro ed un punto di riferimento nello svolgimento delle indagini.

Ai due si aggiunge Martina, la fidanzata di Ettore, anche lei convinta che il ragazzo non si sarebbe mai tolto la vita. Martina fornisce a Valerio molti elementi sulla personalità del figlio a lui sconosciuti. Innanzitutto Ettore era un ragazzo estremamente legato alla vita e felice del futuro che lo attendeva. Aveva molti progetti ai quali non avrebbe rinunciato.

Sulla scorta di queste informazioni Valerio inizia il lungo percorso che lo porterà a scoprire la verità. Adesso gli sembra quasi di aver ritrovato suo figlio che combatteva a testa alta contro i soprusi e le ingiustizie del mondo in cui viveva. Riuscirà a scoprire una realtà completamente ignorata ma che sarà drammatica. Infatti Ettore, negli ultimi anni della sua vita, aveva cercato di opporsi a gente senza scrupoli, disposta a tutto pur di rincorrere il proprio tornaconto.

Io ti cercherò – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Io ti cercherò e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori