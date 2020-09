Torna la serie Doc nelle tue mani con gli appuntamenti rimanenti della prima stagione. Le prime quattro puntate della serie erano andate in onda dal 26 marzo al 16 aprile in pieno lockdown.

La serie era stata gratificata da un ottimo ascolto di pubblico. Basti pensare che la conclusione della prima parte, il 16 aprile scorso, ha ottenuto il 31,4% di share.

Doc nelle tue mani – la storia vera

Protagonista della serie è il dottor Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero. Accanto a lui nel cast c’è Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano. Presenti anche Pierpaolo Spollon e Giovanni Scifoni.

La storia è ispirata ad un fatto di cronaca realmente accaduto con protagonista il dottor Pierdante Piccioni. Il medico ha avuto una perdita di memoria degli ultimi 12 anni della sua vita in seguito ad un incidente stradale.

All’epoca era medico primario del pronto soccorso di Lodi. Ed ha dovuto ripercorrere tutto il periodo dimenticato della sua vita e familiarizzare di nuovo con la sua professione. Dopo il risveglio dal coma Piccioni ha svelato di essere diventato molto più empatico nei riguardi dei suoi pazienti.

Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata i telespettatori hanno visto il dottor Fanti preoccupato per la malattia della figlia Carolina. Per lui è stata anche l’occasione di recuperare il tempo perduto in passato perché gli impegni lo hanno sempre tenuto lontano dai suoi doveri di padre.

Il dottor Fanti aveva cercato anche di riavvicinarsi alla sua ex moglie Agnese. Inoltre il vuoto mentale gli aveva fatto completamente dimenticare il suo rapporto con la dottoressa Giulia Giordano.

Doc nelle tue mani – quando vanno in onda i nuovi episodi

Rai Fiction ha stabilito la data in cui andranno in onda gli ultimi episodi della prima stagione di Doc nelle tue mani. L’esordio è fissato per giovedì 15 ottobre. La fiction riprende così la collocazione che aveva avuto già precedentemente.

In effetti la serie avrebbe dovuto essere completata già nella prima parte del 2020. Purtroppo l’evoluzione negativa della pandemia che ha portato al lockdown, ha costretto a fermare il set come è accaduto per tutte le altre serie.

Il 17 luglio Luca Argentero aveva annunciato la fine delle riprese degli episodi rimanenti attraverso il suo profilo Instagram.

Nelle puntate in arrivo continua evoluzione del dottor Andrea Fanti. Il medico sta tentando di recuperare completamente la memoria e di comprendere i motivi per i quali è stato colpito alla nuca da un colpo di pistola.

Infatti Andrea Fanti, puntata dopo puntata, riaffiora parte dei suoi ricordi. Dovrà a questo punto prendere una decisione personale: recuperare il rapporto con la moglie, oppure tornare dalla collega Giulia con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale che durava già da parecchi anni. Inoltre dovrà fare i conti anche con alcuni colleghi che hanno tramato alle sue spalle e che finora sono rimasti nell’ombra.

Possiamo anticiparvi che per il dottor Fanti l’ultimo colpo di scena sarà davvero drammatico. Infatti riuscirà a guardare in faccia il collega che lo ha tradito e che adesso occupa il posto di primario, precedentemente appartenuto a lui.

Rai 1 sta pubblicizzando la ripresa della serie con uno spot in onda a rotazione non soltanto su Rai 1. Il promo mostra tutti i protagonisti della serie. Il dottor Fanti ripreso in prima persona dice: “Di una cosa sono sicuro, che questa è la mia famiglia e un giorno sarò di nuovo un dottore“.