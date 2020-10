Un passo dal cielo 6 torna su Rai 1 con molte novità, nuovi ingressi, ritorni e soprattutto cambio di location.

Le riprese sono iniziate il 20 luglio 2020. La serie ha lasciato il Trentino Alto Adige e il lago di Braies per trasferirsi in Veneto.

Un passo dal cielo 6: dove è girata la nuova stagione

Per la prima volta dopo cinque stagioni Un passo dal cielo si trasferisce dal Trentino Alto Adige al Veneto. In particolare il lago di Braies, protagonista nel passato, nella stagione che dovrà arrivare su Rai 1, è sostituito dal lago di Misurina. Un lago alpino naturale, il più grande del Cadore, che si trova a 1754 metri sul livello del mare.

Naturalmente le location sono molteplici. Tra le altre il lago Antorno, il lago di San Vito e quello di Auronzo di Cadore. La serie ha come set anche altre località molto belle e suggestive nelle Dolomiti venete, nominate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Tra i luoghi interessati, alcuni scorci di Padola nel Comelico Superiore, il comune di Auronzo e anche alcune immagini di Cortina d’Ampezzo. Molte scene sono state girate in alta montagna sempre ad Auronzo di Cadore.

Precedentemente invece a far da cornice alle avventure di Francesco Neri e del suo gruppo, erano stati gli altrettanto spettacolari paesaggi del Trentino Alto Adige.

Un passo dal cielo 6: trama generale e puntate

La trama di Un passo dal cielo 6 ha come protagonista, oltre Francesco Neri (Daniele Liotti), il suo assistente Vincenzo Nappi interpretato da Enrico Ianniello. I telespettatori continueranno a seguire le imprese di Francesco Neri sia dal punto di vista professionale che personale.

Francesco Neri per quanto riguarda la parte professionale, dovrà affrontare molte missioni che coinvolgono la salvaguardia dell’ambiente. Infatti in uno degli episodi dovrà vedersela proprio con una missione di salvataggio di uno dei posti più belli e spettacolari della zona. Si tratta di un bosco che rischia di essere abbattuto completamente per fare spazio ad opere commerciali. Il capo della Forestale dovrà cercare di evitare questo disastro ambientale. E proprio mentre si adopera per il raggiungimento di tale obiettivo, conosce Daphne, una giovane donna per la quale inizia a provare un sentimento.

Daphne inizialmente nasconde un segreto. I telespettatori cominceranno a conoscerla nel corso delle puntate e potranno seguire come si evolve il rapporto tra lei e il capo della Forestale. Sempre dal punto di vista personale, ad impensierire Francesco Neri è soprattutto la situazione del padre. L’uomo non vuole abbandonare il luogo dove si trova confinato e nel quale si occupa soltanto della sua amatissima aquila.

Francesco Neri inoltre sarà alle prese con la riscoperta paternità di Leonardo, il bambino cresciuto presso la famiglia Moser.

Nell’ultima puntata della quinta stagione i telespettatori hanno assistito anche alle evoluzioni della sua storia d’amore con Emma. Inoltre anche Vincenzo Nappi dovrà ricomporre tutta la sua vita. E infatti è sempre più convinto di voler lasciare la moglie per costruirsi un’altra famiglia.

Nelle prime puntate lo vedremo diviso tra due donne. Da una parte la giovane Pamela, dall’altra Carolina.

Le puntate della sesta stagione sono otto. Ognuna è composta da due episodi.

Le new entry

La prima new entry della nuova stagione è l’ex Miss Italia Giusy Buscemi. In effetti si tratta di un ritorno perché era stata già presente nella terza stagione. Il suo ruolo è il personaggio di Valentina Nappi, la sorella di Vincenzo Nappi. La giovane donna riuscirà a portare scompiglio tra la squadra di Francesco Neri e di suo fratello Vincenzo perché è depositaria di un segreto. Ed è proprio questo il motivo per il quale è tornata nel suo paesino di origine.

Nel cast anche Pilar Fogliati, una presenza confermata dopo aver fatto soltanto delle apparizioni nella quarta e nella quinta stagione.