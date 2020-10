Quarta puntata di Mare fuori con gli episodi L’amore malvagio e Conosci te stesso. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata. Nel cast Carolina Crescentini nel ruolo di Paola responsabile dell’istituto penitenziario che ospita i giovani reclusi. Sono loro i veri protagonisti della serie, ragazzi minorenni che hanno debiti da pagare con la giustizia.

Dove eravamo rimasti, riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente Filippo aveva accettato la protezione di Ciro. Carmine gli aveva detto chiaramente che accettare una tale amicizia significava appartenere al sistema. Ed essere in debito per ogni favore ricevuto. Ciro, infatti, chiede a Filippo una prova di coraggio per ottenerne la protezione.

Gemma entra nella sezione femminile del carcere. E Viola inizia a circuirla.

Mare fuori L’amore malvagio, trama

Nell’episodio L’amore malvagio l’amicizia tra Filippo e Carmine è in crisi. Proprio ora che avrebbero bisogno l’uno dell’altro. Filippo, non tarda a scoprire il prezzo della protezione di Ciro. Durante il permesso incontrerà la sua famiglia in un ristorante.

Edoardo approfitta dell’attività al laboratorio di ceramica per corteggiare a modo suo Teresa. Gemma, durante i colloqui con la madre, scopre il peggioramento della sorella sprofondando nei sensi di colpa.

Intanto Viola intuendone la debolezza, continua a circuirla in maniera sempre più pressante.

Carmine è determinato a non accettare il ricatto della sua famiglia. Non ha intenzione di uccidere e per questo cerca l’appoggio della madre. Spera che almeno lei possa convincere suo fratello Ezio a ripensarci. Ma le leggi della Camorra sono chiare: Carmine deve obbedire a Ezio, uccidere un uomo e avere la sua vita in cambio.

Mare fuori Conosci te stesso trama

Massimo continua ad avere per Carmine un trattamento di riguardo e non sospetta dell’ordine che ha ricevuto. Si rivede in lui, gli racconta la sua storia. Gli svela di come a volte sia difficile fare la scelta giusta perché comporta un prezzo da pagare molto alto. Intanto Filippo ha incontrato i genitori a Napoli. Deve obbedire a Ciro e mettere l’auto del padre a disposizione degli amici del giovane boss per trasportare droga al nord. Questa scelta lo tormenta al punto da rifiutare un insolito regalo dal boss, una escort recapitata direttamente nella sua camera d’albergo.

Naditza, intanto, esce dall’IPM in permesso e raggiunge Filippo proprio nel momento in cui la escort lo sta facendo cadere tra le sue braccia. Naditza travisa le intenzioni del ragazzo e, disperata per quello che crede un tradimento, scappa via. Corre a cercare conforto a casa di Paola. Filippo obbedisce agli ordini di Ciro. Ma poco prima di entrare nell’IPM ha un ripensamento.

Nel femminile l’ingresso di Gemma ha catalizzato l’attenzione di Viola che l’ha scelta come vittima designata. Intrigata dalla storia di violenza tra Gemma e Fabio, Viola spinge la nuova arrivata a contattare il fidanzato con un cellulare procurato da Ciro.

