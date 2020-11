Ransom serie tv Rai 4

Rai 4 propone a partire dal 2 novembre la serie tv Ransom. Si tratta di una vicenda poliziesca raccontata in tre stagioni che arriva in prima visione assoluta sul canale 21 del digitale terrestre.

Rai 4 la propone a partire dalle 17:25 e ogni pomeriggio trasmette due episodi.

Ransom serie tv – regia, protagonisti, dove è girata

La regia è firmata a quattro mani da Frank Spotnitz e David Vainola che ha ideato anche il soggetto. Frank Spotnitz invece ha contribuito alla produzione.

Personaggi principali sono Luke Roberts che interpreta Eric Beaumount, un esperto di crisi internazionali specializzato nella negoziazione di ostaggi, e Nazneen Contractor nel ruolo di Zara Hallam investigatore capo della squadra.

La serie è composta da tre stagioni, ma i luoghi in cui si sono svolte le riprese sono differenti. La prima stagione è stata girata a Toronto in Canada e a Nizza in Francia. In particolare i primi otto episodi hanno avuto come set Toronto, gli altri cinque dei 13 complessivi, sono stati realizzati a Nizza.

La seconda stagione invece è stata girata tra Toronto e Budapest. La terza ha avuto come set soltanto Budapest in Ungheria. Dopo la terza stagione la serie è stata definitivamente cancellata.

La produzione è realizzata tra la rete canadese Global, la tedesca RTL, la francese TF1 e l’americana CBS.

Ransom serie tv – trama

La vicenda raccontata è ispirata alle esperienze professionali di due negoziatori di ostaggi più famosi al mondo. Si tratta di Laurent Combalbert e Marwan Mery.

Al centro della serie ci sono Eric Beaumount e Zara Hallam. Beaumont viene da Chicago dove abita ancora sua madre che esercita la professione di chirurgo. Esperto negoziatore di crisi internazionali e di ostaggi, ha creato un team per la risoluzione di casi di rapimento e riscatto in cui sono coinvolti criminali pericolosi a livello internazionale.

Tutte le vicende raccontate sono ispirate ai veri negoziatori Laurent Combalbert e Marwan Mery. I due hanno come missione salvare vite umane quando sembra che per gli ostaggi non ci sia nessuna possibilità di salvezza.

Tra l’altro Eric Beaumont ha la capacità di entrare immediatamente in sintonia con i criminali. E conoscendo tutti i lati più nascosti della loro personalità rivolta soltanto al business, cerca di portare alla salvezza le persone che sono state rapite. Tutto questo senza ricorrere alla violenza anche quando gli ostaggi sono caduti nelle mani dei criminali più violenti, feroci e sanguinari di tutto il mondo.

Trama primo episodio Il ritorno

Eric Beaumont viene chiamato a risolvere un caso estremamente delicato. Insieme alla sua equipe si trova dinanzi ad un caso di rapimento e riscatto di alcune vite umane con somme di denaro molto ingenti da pagare. Nel team di lavoro è entrato Maxine Carlson che è ansioso di mettersi alla prova. In effetti darà un ottimo contributo alla risoluzione del caso che riguarda l’omicidio di un uomo. E la polizia pensa che la moglie potrebbe essere la prossima vittima. C’è poco tempo per agire e cercare di salvare gli ostaggi. Purtroppo però Carlson nasconde un pericoloso segreto.

Il primo episodio è diretto da Richard Lewis.

Trama secondo episodio Il Grande Slam

La vicenda ruota intorno a Jaquan, un importantissimo giocatore di baseball che sta superando la fase emergente per approdare a quella professionistica. Purtroppo si trova di fronte ad una drammatica realtà. È affetto da una rara forma di leucemia ed è alla disperata ricerca di un donatore di midollo osseo.

Tuttavia quando finalmente viene trovata la persona giusta, a Jaquan viene richiesta una somma di 6 milioni di dollari. Beaumont e la sua squadra sono chiamati a negoziare. Ma le trattative si complicano quando si scopre che dietro questa richiesta c’è uno dei fan più accaniti dello stesso giocatore. Inoltre sua sorella è stata rapita.

Ransom – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Ransom e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori