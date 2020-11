Si conclude L’Allieva 3 con gli episodi L’ultima cena e Insieme Connessi Fin che morte non ci separi. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21.25. Si tratta della sesta puntata della serie che si conclude questa sera con l’atteso finale. Non ci sarà una quarta stagione, nonostante i due attori non si siano mai lasciata sfuggire la verità. Infatti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale hanno sempre glissato su un eventuale prosieguo in tutte le loro interviste per non far calare l’attenzione dei fan sulli dinamiche raccontate.

L’Allieva 3 episodio L’ultima cena, trama

Nel primo episodio in onda questa sera, dal titolo L’ultima cena, Alice Allevi e Claudio Conforti sono impegnati a dimostrare l’innocenza di Giacomo. Questa era stata la story-line preponderante nella scorsa puntata.

Il fratello del dottor Conforti è coinvolto in un caso di omicidio. E, purtroppo, molti degli indizi trovati dagli investigatori, sembrano inchiodarlo. Giacomo si è sempre professato innocente. Ma solo Alice e Claudio gli prestano fede.

I due colleghi mettono a punto un piano basato su un’intuizione che può scagionare Giacomo.E iniziano a lavorare in maniera da rendere chiara la totale estraneità di Giacomo al delitto.

Intanto, come ogni settimana, c’è un caso di cronaca nera di cui occuparsi. Questa volta riguarda la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico.

Per questo caso Paolone viene convocato. E si metterà alla prova con la sua prima perizia sul corpo della vittima.

Alice, intanto, è decisa a compiere un ultimo tentativo per la ricerca a cui la Suprema aveva rinunciato.

Insieme Connessi Finché morte non ci separi, trama dell’episodio

Nell’ultimo episodio di stagione, finalmente Giacomo viene scarcerato. Ma è un provvedimento provvisorio. Basta, però, a fae ripartire le indagini sul delitto al golf club. Un delitto che riserva molti colpi di scena.

Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes. Forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è arrivato, ma trascorre invano. Vedremo per quale motivo.

La serie è fruibile anche su RaiPlay.

L’Allieva 3 serie tv – il cast completo

Ecco tutti gli attori ed i personaggi interpretati nella serie