In cucina con Imma e Matteo è la serie proposta da domenica 8 novembre su Food Network. L’appuntamento è ogni domenica alle 15:00 sul canale 33 del digitale terrestre e in streaming su Dplay

In cucina con Imma e Matteo su Food Network

In questo nuovo appuntamento Donna Imma mostra come preparare un menù in stile Polese. Assistita dal sempre presente Matteo, realizza, in ogni puntata, tre ricette tratte dall’antico quaderno di famiglia, per celebrare la tavola, la tradizione napoletana e l’amore.

Le ricette tradizionali si tramandano di generazione in generazione e racchiudono sapori unici e indimenticabili. Ogni famiglia ha le sue ricette, solitamente custodite nel quaderno della nonna. Nel caso della famiglia Polese, si tratta di ricette grandiose proprio come i banchetti che ospitano nel loro Castello delle Cerimonie.

Il primo episodio

Nel primo episodio Zio Agostino, in compagnia di suo nipote Agostino Jr, arriva a casa Polese con un carico di salsicce, lardo e salame paesano. Una lieta sorpresa per Donna Imma, maestra nel cucinare il maiale.

Insieme a Matteo, prepara tre grandi classici: si parte con gli ziti spezzati lardiati, un suo grande cavallo di battaglia.

Si passa a salsiccia e friarielli, altro piatto classico della tradizione del Sud Italia.

E, per finire, la Minestra Maritata. E’ un piatto della tradizione che si chiama così perché il maiale si sposa perfettamente con le verdure. E Imma e Matteo, di matrimoni, se ne intendono come hanno ampiamente dimostrato.

Puntate e dove vedere il programma

In cucina con Imma e Matteo si compone di dieci puntate. Ognuna ha la durata di trenta minuti.

E’ un programma prodotto da B&B Film per Discovery Italia.

E’ possibile seguire In cucina con Matteo su Food Network. Il canale è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre e su Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).