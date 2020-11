Dopo il singolo Un’altra estate, che ha dato il nome ad una serie di concerti estivi, Diodato propone un altro singolo. Si tratta di Fino a farci scomparire.

Il brano è in rotazione radiofonica da venerdì 20 novembre ed è contenuto, come Fai Rumore (doppio disco di Platino) e Che vita meravigliosa, nel quarto album di inediti Che vita meravigliosa (Carosello Records), certificato disco d’Oro.

Fino a farci scomparire – significato del brano

Il brano, che nei suoni e nelle tematiche riesce ad essere delicato e deciso al tempo stesso, è scritto interamente da Diodato. E, partendo dal senso di rassegnazione e annullamento propri della fine di una relazione, si sofferma su un vissuto che appartiene a un tempo passato.

I versi hanno vogliono a consacrare un sentimento di più grande. Qualcosa che, in “questo altrove” ormai lontano dalle piccolezze e dalle incomprensioni di un tempo, sembra appartenere ad un disegno in cui tutto ritrova un senso. È come se questo tempo ci offrisse finalmente la possibilità di riconoscere l’importanza di un concetto di amore che supera i confini individuali.

Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con “Fai Rumore” (doppio disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020. Vi si aggiungano il Premio Lunezia, il premio David di Donatello 2020, i Nastri d’Argento 2020 e il Ciak d’Oro del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”.

Come primo artista musicale nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Diodato ha condotto la Cerimonia di chiusura della 77ma edizione esibendosi live insieme a Rodrigo D’Erasmo in uno dei brani più celebri del suo repertorio, “Adesso”. L’8 novembre agli MTV Europe Music Awards 2020 Diodato ha trionfato come “Best Italian Act”.

Storie di un’altra estate – RaiPlay

Storie di un’altra estate arriva in esclusiva su RaiPlay dal 29 novembre. Si tratta di una docu-serie nata dalla volontà di raccogliere sensazioni, emozioni, spaccati di vita. Diodato ha registrato questi momenti nei mesi scorsi durante i live estivi. Si tratta dei tour grazie ai quali ha attraversato tutta L’Italia in una stagione estiva diversa dal solito.

Storie di un’altra estate è una docu-serie che racconta molto di Diodato, sia sotto il profilo artistico che personale. É la narrazione di un’estate inaspettata che è diventata racconto, un viaggio speciale tra passato, presente e futuro, tra musica, luoghi, parole e incontri.

Il cantautore racconta sé stesso tramite la sua musica e le città che hanno segnato la sua vita. In un viaggio che attraversa l’Italia tra bellezze ed emozioni.

Storie di un’altra estate è una produzione Atomic.