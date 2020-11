Giallo propone oggi la Van der Valk, remake della serie poliziesca omonima del 1972. E’ stato lo scrittore Chris Murray a realizzare l’adattamento olandese della serie tv Van der Valk, destinata ad un pubblico spiccatamente europeo.

La serie ha atmosfere poliziesche sia nella versione olandese, sia in quella britannica mandata in onda dall’emittente ITV: quest’ultima si componeva di 32 episodi distribuiti in 5 stagioni andate in onda per 20 anni tra il 1972 e il 1992. Le differenze però prevedono ingredienti più moderni e soprattutto un nuovo cast.

La serie è composta da due stagioni, ognuna da tre episodi. La seconda è ancora inedita in terra madre, mentre la prima arriva adesso, grazie al canale 38 del digitale terrestre, in prima visione tv per l’Italia. Ogni episodio ha la lunghezza di un’ora e 30 minuti.

La serie oltre ad atmosfere poliziesche presenta anche ingredienti drammatici e thriller.

Van der Valk serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Colin Teague nel primo episodio, di Max Porcelijn nel secondo e di Jean van de Velde nell’ultimo. Protagonisti principali sono Piet van der Valk e Lucienne Hassell interpretati rispettivamente da Marc Warren e Maimie McCoy. Nel cast anche Luke Allen-Gale, ovvero il personaggio di Brad de Vries.

Una curiosità: Marc Warren e Maimie McCoy hanno già recitato insieme nella serie tv The Musketeers.

Le riprese si sono svolte in Olanda, in particolare ad Amsterdam. Location principali alcuni ponti della città e caffè di grande rilievo.

La produzione è della Company Pictures in collaborazione con NL Film & TV.

Il titolo originale coincide con quello scelto per il mercato internazionale.

Trama

La trama è basata su una squadra di poliziotti guidati da un detective dal carattere duro. Il loro compito è di affrontare casi di omicidio molto complicati ma soprattutto delitti che avvengono nell’alta società. Il protagonista è Piet van der Valk, detective dalle abitudini molto singolari. Infatti vive su una barca, è molto solitario, taciturno e anche alquanto introverso. Accanto a lui c’è Lucienne Hassell, la sua fidata spalla destra che lo aiuta nelle indagini.

Van der Valk – Amore ad Amsterdam trama primo episodio

Il primo episodio ha per titolo Amore ad Amsterdam, ovvero Love in Amsterdam. Nella città di Amsterdam, nello stesso giorno, ma in luoghi differenti, vengono trovati due cadaveri. Si tratta di due uomini che non sono assolutamente legati tra di loro. Quando arriva sul posto Piet si rende subito conto che un filo rosso unisce le due morti. Inoltre, aiutato dalla detective Lucienne, Van der Valk riesce a mettere in collegamento questi due omicidi con la scomparsa di uno studente, attivista di specifici gruppi di propaganda politica.

Trama secondo episodio Soltanto ad Amsterdam

La morte di una giovane donna richiama l’attenzione del detective Piet e del suo braccio destro Lucienne. Ma dietro questo omicidio c’è molto più di quanto si potesse immaginare.

Infatti le prime indagini portano addirittura a puntare l’attenzione su una suora che fa parte di una setta cristiana dedita ad un singolare erotismo religioso. Inoltre Van der Valk scopre anche la presenza di una struttura dove si fa uso continuo di droghe. Con questi indizi riuscirà a risalire all’assassino e alla risoluzione del caso.

Van der Valk – Morte ad Amsterdam trama terzo episodio

In questo terzo episodio Van der Valk e la sua assistente si trovano ad indagare nel luccicante mondo della moda contemporanea. Infatti avviene un evento letteralmente sconvolgente. Durante una trasmissione televisiva, un fashion vlogger viene ucciso in diretta.

La reazione dei media è a dir poco sconvolgente. Il detective e la sua assistente cominciano a scavare nel mondo patinato delle passerelle. Portano allo scoperto verità davvero impensabili, odi, rancori e passioni represse che hanno portato all’omicidio.

Van der Valk – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori