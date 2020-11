Ascolti Tv mercoledì 25 novembre 2020. Vince All Together now. Rai 1 si ferma con il film Nome di donna a 11.8% di share. La prima puntata della serie di Rai 2 L’Alligatore non va oltre il 4.4%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 25 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Nome di Donna ha ottenuto 2.778.000 spettatori con 11.8%

Su Rai 2 L’Alligatore: 1.038.000 telespettatori interessati con 4.4%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 1.962.000 spettatori con 8.6%

Su Canale 5 All Together Now: ha registrato 3.150.000 spettatori con 14.9%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia: 805.000 spettatori con 3.5%

Su Italia 1 Hercules La Leggenda ha inizio ha coinvolto 1.599.000 spettatori con 6.2%

Su La 7 Maradona by Kusturica ha registrato 625.000 spettatori con 2.6%.

Su Tv8 X Factor: 458.000 spettatori con 2.3%

Su NOVE Riaccendiamo i Fuochi: 264.000 spettatori con 1.2%

Su Real Time: Ti Spazzo in Due: 294.000 persone con 1%

Ascolti Tv mercoledì 25 novembre 2020, la fascia preserale Frase a commento Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.593.000 con 18.4%. L’Eredità: 5.322.000 spettatori con 23% Su Rai 2 Coppa Italia Udinese-Fiorentina: 816.000 spettatori con 4.2% Su Rai 3 Blob: 1.466.000 spettatori con 5.6% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.907.000 con 15.2%. Caduta Libera 4.056.000 con 17.9% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 879.000 spettatori sintonizzati con 3.4% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 636.000 spettatori con 3.3% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 342.000 spettatori con 1.4% Su NOVE Little Big Italy è seguito da 353.000 persone con 1.2% Ascolti Tv mercoledì 25 novembre 2020, l’access prime time Tg2 post oltre il 5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.932.000 con 17.2%. La puntata speciale di Techetechetè: 3.538.000 con 12.7% Su Rai 2 Tg2 Post sigla 1.469.000 spettatori con 5.1% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.473.000 con 5.3% e Un Posto al Sole: 1.886.000 con 6.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.541.000 spettatori con 15.8%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.184.000 con 4.2% e 952.000 con 3.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.261.000 telespettatori con 4.4%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.266.000 persone con 7.9% Su Tv8 Guess my Age: 696.000 con 2.4% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 630.000 con 2.2%

Ascolti Tv mercoledì 25, daytime mattutino

Antonella Clerici al 14%

Su Rai 1 Uno Mattina Prima Pagina: 605.000 con 13.3%. Uno Mattina: 1.053.000 con 16.3%. Storie Italiane: 910.000 con 15.6% e 1.000.000 con 14.3%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.725.000 con 14%

Su Rai 2 I Fatti Vostri segna 446.000 con 6% e 885.000 spettatori con 7.8%

Su Canale 5 Forum: 1.469.000 con 16.1%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 713.000 con 4%

Su Italia 1 The Mentalist: 300.000 spettatori con 4%

Su La 7 L’Aria che Tira: 368.000 con 5.2% e 528.000 spettatori con 4.2%

Ascolti Tv mercoledì 25, day time pomeridiano

La vita in diretta al 16.4%. Pomeriggio Cinque oltre il 17%. Vite da copertina sotto 1%.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.875.000 con 13%. Il Paradiso delle Signore: 2.219.000 con 17.8%. La Vita in Diretta: 2.593.000 16.4%

Su Rai 2 Ore 14 informa 374.000 persone con 2.7%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.477.000 con 17% e 2.890.000 con 17.2%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 776.000 telespettatori con 5.2%.

Su Italia 1 Big Bang Theory è seguito da 601.000 spettatori con 4.7%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 437.000 telespettatori con 3.3%

Su Tv8 Vite da Copertina è la scelta di 126.000 persone con 0.8%

Ascolti Tv mercoledì 25 novembre 2020, seconda serata

Porta a porta al 9.6%. Pressing al 9.3%

Su Rai 1 Porta a Porta convince 890.000 spettatori con 9.6%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 208.000 spettatori con 2.3%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 573.000 spettatori.con 6.3%

Su Canale 5 X Style ha interessato 536.000 spettatori con 7.1%