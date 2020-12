Supernatural torna su Rai 4 con la 14esima stagione. L’appuntamento è dal 12 dicembre, ogni sabato e domenica alle 19.30. Il canale 21 del digitale terrestre propone in prima visione assoluta, una delle serie più attese degli ultimi mesi.

Supernatural su Rai 4 dal 12 dicembre la 14esima stagione

Nella stagione numero 14, i fratelli Sam e Dean Winchester, sono impegnati in incredibili avventure intrise di paranormale. E si preparano a una delle loro battaglie più ardue.

L’amatissima serie tv creata da Eric Kripke, rielabora il genere dark-fantasy con contaminazioni drama-horror. Ed è ormai giunta al quattordicesimo anno ad un passo dalla conclusione. Infatti la serie si esaurisce con la quindicesima stagione, pronta a raccontare in 20 episodi le nuove avventure soprannaturali degli eccentrici fratelli interpretati da Jared Padalecki e Jensen Ackles.

Supernatural riassunto 13esima stagione

Avevamo lasciato Dean vittima della possessione del malvagio Arcangelo Michele, intento a creare un suo esercito per sovvertire le sorti della Terra.

Mentre Sam, Castiel, Mary e Jack stavano facendo di tutto per impedirglielo.

Intanto Alexander Calvert entrava nel cast dei personaggi ricorrenti nel ruolo del Nephilim Jack. Gli antagonisti principali erano il principe infernale Asmodeus, Lucifero e Michele, quest’ultimo proveniente da un universo alternativo.

In Italia la 13esima stagione è andata in onda su Rai 4, dal 21 dicembre 2019 al 26 gennaio del 2020.

Trama della 14esima edizione

n Italia la stagione, in onda su Rai 4 dal 12 dicembre 2020, propone 5 episodi settimanali. Ogni sabato ne sono trasmessi tre episodi, e ogni domenica altri due.

In questa quattordicesima stagione, troviamo il gruppo di difensori del Bene in seria difficoltà, finché Dean riesce a liberarsi dell’influenza dell’Arcangelo e si schiera a combattere al fianco del fratello e degli amici. Intanto Nick, ex tramite di Lucifero, cerca la verità sulla morte della sua famiglia ed è disposto anche ad uccidere per portare a termine il suo obiettivo.

Non mancano all’appello di questa stagione l’amatissimo Castiel (Misha Collins), fedele compagno di avventure nella lotta contro il Male, Jack Kline (Alexander Calvert) ormai privato dei suoi poteri soprannaturali ma determinato ad aiutare i fratelli Winchester.

E perfino John Winchester, padre di Sam e Dean, che torna come guest star sempre con il volto del grande Jeffrey Dean Morgan per un episodio molto commovente già cult tra gli appassionati di Supernatural.