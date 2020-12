Danza con me 2021 è al via il primo gennaio con un nuovo appuntamento annuale nella sera di Capodanno. Lo speciale è su Rai 1 in prima serata con protagonista l’étoile Roberto Bolle.

Danza con me 2021 gli ospiti della quarta edizione

Bellezza ed arte sono ancora al centro di Danza con me anche nell’edizione 2021. E’ la quarta volta consecutiva che Rai 1 apre l’anno solare con lo show che coniuga danza, musica a tutti i livelli e intrattenimento. Pur nelle difficoltà del mondo dello spettacolo di questi tempi, lo show va in scena anche quest’anno e viaggia, incontra, abbraccia portando gli spettatori con leggerezza in un mondo altro.Che adesso è lontano dal ritornare.

Gli ospiti che hanno accettato l’invito di Roberto Bolle spaziano nei vari settori. Tra loro Vasco Rossi, che ha scelto proprio Danza con me come luogo ideale per lanciare il brano tratto dal nuovo album previsto proprio nel 2021 dopo sei anni di assenza. L’ultimo album, dal titolo Sono innocente, risale al 2014. Finora non si conosceva nulla del nuovo lavoro del Blasco se non il primo verso della canzone che è “Siamo qui pieni di guai”.

E molti altri come lui, provenienti dal mondo della musica e del cinema, della danza e del teatro, saranno accanto a Roberto Bolle il programma che assomiglia ad rito propiziatorio per un anno diverso. Ospiti che giocano, danzano, sperimentano, cercando di tornare a quella quotidianità che adesso ci appare ancora lontana.

Roberto Bolle non è solo protagonista, ma anche ideatore e direttore artistico dello show di Ra 1. Un programma che vuole proporsi ad un pubblico trasversale e mescola l’arte e l’ironia, la contemporaneità alla tradizione.

Ecco come ha commentato Roberto Bolle l’arrivo dello show:

“Mai come in un momento come questo siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi. L’Arte è vita, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare. L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito. È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”

Danza con me è un programma di Roberto Bolle, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl.

E’ scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Rossella Rizzi, Fabrizio Testini e Marco Silvestri.La direzione artistica è di Roberto Bolle. Le scene sono di Giuseppe Chiara. La fotografia è di Carlo Stagnoli. La regia di Cristiano D’Alisera. Ideazione Grafica e Messa in Scena Cristina Redini. La consulenza musicale di Giorgio Oreglio. Direttore di produzione Antonio Fontana.

