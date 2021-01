The Good Doctor 4 dall’8 gennaio su Rai 2, irrompe l’emergenza Covid

The Good Doctor 4 arriva su Rai 2 a partire da venerdì 8 gennaio, in prima serata, alle 21.20. La quarta stagione del serial è proposta dalla seconda rete in prima visione assoluta per l’Italia.

The Good Doctor 4 dall’8 gennaio su Rai 2 regia, protagonisti

Tornano su Rai2 le storie di The Good Doctor con la quarta stagione. La serie tv di successo ha come protagonista Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy. Si tratta del giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant.

The Good Doctor 4 è composta sempre da 20 episodi. E’ stata trasmessa in Canada dalla Global Television Network e negli Stati Uniti d’America sul canale ABC, dal 2 novembre 2020. Adesso arriva in Italia. La prima puntata è composta da due episodi che hanno rispettivamente come titoli: In prima linea prima parte e In prima linea seconda parte.

La pandemia irrompe nel medical drama creato da David Shore (“House”), e della star di “Lost” e “Hawaii Five-0” Daniel Dae Kim, basato sul serial sudcoreano di successo scritto da Jaebeom Park.

La trama della quarta stagione

La quarta stagione di The Good Doctor inizia da dove era conclusa la terza ma con molte novità.

Intanto è divisa in due parti e mette in scena le conseguenze della pandemia e dell’emergenza sanitaria legata al covid.

Shaun e i suoi colleghi si trovano a dover affrontare una prova molto dura. Un paziente che sembra essere affetto da una brutta influenza si rivela, invece, colpito da covid-19. Il personale completamente impreparato cerca di contenere di danni, acquistare dispositivi di protezione personale per i colleghi, individuare i nuovi casi.

L’ospedale protagonista è come sempre il Saint Bonaventure Hospital che è stato totalmente rivoluzionato dalle nuove esigenze anti-contagio. Quindi le prime puntate affronteranno l’emergenza sanitaria e i protagonisti si ritrovano a dover lottare per salvare molte vite umane dalla pandemia covid.

in particolare Cleare Brown è la dottoressa maggiormente impressionata dalla crudeltà della pandemia a cui tutti i personaggi sono sottoposti.

La specializzanda è ancora provata dalla improvvisa morte di Neil Melendez. E non avrà più modo di rivedere l’uomo da lei amato, Nicholas Gonzalez.

Ma grazie a flash back, l’attore torna ad interpretare il noto cardiochirurgo questa volta in qualità di guest.

Le altre storyline

Ma ci saranno anche altre linee d’azione e storyline nelle puntate di Good Doctor 4.

Intanto Shaun Murphy dovrà affrontare un periodo non facile sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Personalmente si trova coinvolto in differenti dinamiche con la sua nuova fidanzata Lea Dilallo.

In particolare i due ragazzi dopo aver deciso di mettersi insieme si vedono costretti a fare i conti con l’emergenza sanitaria. E adesso non possono più vedersi personalmente. Ma sono costretti a salutarsi solo attraverso collegamenti web. Inoltre sono obbligati a mantenere le distanze come tutto il resto della squadra.

Intanto sono previste altre novità. Riguardano Alex Park e Morgan Reznick. Vedremo che Park lascia il St. Bonaventure Hospital per trasferirsi a Phoenix accanto alla moglie ed al figlio. Morgan Reznick internista al nosocomio, ha una personalità arrogante e competitiva e non è assolutamente ben vista dagli altri dottori. Ma col passare del tempo inizia a ridimensionarsi. Infatti commetterà un errore che mette in pericolo l’incolumità dei suoi colleghi. E al paziente di turno costerà la perdita di un braccio.

The Good Doctor 4 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv The Good Doctor 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori