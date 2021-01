Penso che un sogno così è lo show di Rai 1 con protagonista Giuseppe Fiorello presentato oggi in conferenza stampa. Vi proponiamo tutte le dichiarazioni degli intervenuti, a partire dalle 12.00.

La serata evento, in onda l’11 gennaio dalle 21.30, è un racconto della storia di Fiorello junior e della sua famiglia, partendo dalle canzoni di Domenico Modugno.

Sono tanti gli ospiti che affiancano Fiorello nel corso della serata; Eleonora Abbagnato, Francesca Chillemi, Serena Rossi, Paola Turci e Rosario Fiorello, il fratello di Giuseppe.

Nel corso della conferenza intervengono invece Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Giuseppe Fiorello e Claudio Fasulo, vice-direttore di Rai 1.

Il primo a prendere la parola è Stefano Coletta, direttore di Rai 1.

“Il canale (Rai 1) è in una fase di illuminazione. Siamo contenti perchè il pubblico sta apprezzando quello che stiamo costruendo. Tengo moltissimo a questo lavoro che andrà in onda lunedì. Non è un caso che abbia scelto il lunedì, la sede da molti anni della Fiction, quella legata alla detection. Ho pensato che potesse essere la sperimentazione nella sperimentazione. E’ un progetto coraggioso che spero possiate apprezzare. Mette in luce il talento puro, ma umile. Il talento di Beppe Fiorello, fatto di una capacità artistica plurima.” afferma Coletta.

Prosegue poi dicendo che “Quando ho conosciuto Beppe Fiorello ho subito percepito la passione e il rigore che tende all’obiettivo di raggiungere la perfezione. Lui mette il cuore in quello che fa. Parlavo di coraggio perchè oggi per quello che stiamo attraversando, non è retorica, pensavo a quanto abbiamo stravolto le nostre vite. Abbiamo bisogno di bellezza e speranza.”

Sempre Coletta, a proposito del programma, aggiunge che “Questa operazione di lunedì è di grandissima bellezza non solo estetica o legata al talento di Beppe Fiorello. Io ho visto il prodotto ieri sera, e sono rimasto attaccato al racconto, che ha una profonda radice di autenticità. Al centro del suo racconto ci sono le radici, la famiglia. Le famiglie possono essere diverse, ma per ognuno di noi resta il centro del nostro essere. Il programma ha un’evocazione onirica già nel titolo, ma resta sempre autentico, nel racconto di una famiglia intrecciata al grande lavoro di Domenico Modugno. Spero che il pubblico accolga quest’operazione: Beppe merita di essere visto.”

“E’ un racconto che ci lega ai legami stretti che portiamo nel cuore, narrato attraverso il talento di questo ragazzo che si spoglia e si mette a nudo, ne sono molto orgoglioso. Non possiamo andare a teatro o al cinema. Questa ‘ una prova di come il servizio pubblico può parlare per queste arti attraverso lo schermo” termina poi.