Che Dio ci aiuti 6 trama episodi Obbligo o verità e Deja vu, la malattia di Monica

Che Dio ci aiuti 6 torna con la terza puntata. L’appuntamento con la sesta stagione della serie è questa sera, giovedì 14 gennaio su Rai 1 in prima serata. Vanno in onda due episodi, ovvero il quinto e il sesto della fiction. Nuove dinamiche per Suor Angela che deve fare i conti con il proprio passato e per Azzurra Leonardi prossima a prendere una importnate decisione. Nel cast, nel ruolo della protagonista c’è Elena Sofia Ricci con la tonaca di Suor Angela.

La produzione è della Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La regia è firmata da Francesco Vicario. Nel cast, oltre Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi , ci sono anche Valeria Fabrizi e Gianmarco Saurino.

Che Dio ci aiuti 6 riassunto puntate precedenti

Vediamo quali sono gli eventi accaduti nelle puntate precedenti della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv. Ginevra ed Erasmo che cercavano entrambi lavoro, si erano avvicinati di molto. Inizia così una strana amicizia, ma anche una singolare competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto. Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad organizzare qualche serata con altre ragazze. Intanto Monica torna al lavoro e scopre un nuovo aspetto della sua personalità che non credeva di avere. Azzurra sta cercando di far reagire Penny in tutti i modi. Ma la ragazzina non risponde agli stimoli affettuosi. Infine Suor Angela, intanto, potrebbe ricevere informazioni sul suo passato.

Che Dio ci aiuti 6 Obbligo o verità la trama

Nel primo episodio in onda questa sera di Che Dio ci aiuti 6, Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo. Ma è incerta e non riesce a decidere se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica si è convinta di essere malata, ma Nico, che sottovaluta i suoi sintomi, forse dovrà ricredersi.

Deja vu la trama

Nel secondo episodio, invece, un bambino viene abbandonato nella casa-famiglia. E la sorte di questo neonato colpisce personalmente Erasmo richiamando in lui una strana sensazione di dejà vu. Il giovane, intanto, collabora con suor Angela per cercarne la madre. Nico cerca essere accanto a Monica e di farle sentire la sua amicizia. Ma la diagnosi non sembra averla scalfita. Intanto Azzurra cerca in tutti i modi di distrarsi pur di non pensare a una dolorosa ricorrenza.

Che Dio ci aiuti 6 Obbligo o verità – Il cast della serie al completo

Di seguito il cast della serie tv Che Dio ci aiuti 6 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori