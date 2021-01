La musica che gira intorno è il nuovo show di Fiorella Mannoia, in onda venerdì 15 e venerdì 22 gennaio su Rai 1. E’ stato presentato in conferenza stampa giovedì 14 gennaio 2021.

La Mannoia ha già condotto con successo Un, due, tre… Fiorella! nel 2017 su Rai 1, La musica che gira in torno vuole essere un programma che prosegua sulla strada tracciata dal precedente, proponendo grandi ospiti del panorama musicale italiano. Anche per questo il titolo scelto per lo show riprende l’omonima canzone di Ivano Fossati: perché la musica è la protagonista indiscussa delle due serate.

Tra gli ospiti delle due serata ci sono Ligabue, Giorgia, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Achille Lauro, Marco Giallini. E ancora Andrea Bocelli, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello. Infine, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani e Flavio Insinna.

Nel corso della conferenza intervengono Fiorella Mannoia, Stefano Coletta, direttore di Rai 1, e Claudio Fasulo, vice-direttore di Rai 1. Ecco le loro dichiarazioni.

