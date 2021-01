Seconda puntata, questa sera, di Mina Settembre con gli episodi Il pappice e la noce e Ansia da prestazione. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata con la serie interpretata da Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Marina Confalone, Rosalia Pocaro e Christiane Filangieri. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – IIF Italian International Film. Sei le puntate previste: in ognuna due episodi. Ecco le trame dei due in onda questa sera.

Mina Settembre episodi Il pappice e la noce

Tra Mina e Domenico c’è imbarazzo quando si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c’è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi. Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talentuoso nella musica, finito purtroppo in un brutto giro. Una prima indagine di Mina e Domenico svela che il ragazzo è coinvolto in una rapina che avrà luogo l’indomani. Per tirarlo fuori dai guai, a Mina viene in mente un’idea: utilizzare il programma televisivo di Susy Rastelli, l’ex amante di suo marito, per evitare il colpo. Con le telecamere sul luogo della rapina e la promessa di diventare un rapper in tv ,forse il ragazzo potrebbe desistere. A casa di Domenico, Mina scopre che il ginecologo non le ha raccontato tutto di sé…

Trama Ansia da prestazione

Stavolta è Irene a chiedere aiuto a Mina per una questione molto delicata. Si tratta di Gianluca, suo figlio, che per Mina è come un nipote. Sedici anni, età difficile, si è innamorato di una ragazza ben più grande e più sveglia di lui, che sembra lo stia portando sulla cattiva strada. In più sono scomparsi dei soldi: Potrebbero essere stati spesi per acquistare stupefacenti? Tocca a Mina e Titti indagare. Le due amiche si infiltrano in incognito in discoteca scoprendo però un’altra realtà.

Nella stessa notte Gianluca si sente male e Mina e Claudio si occupano di lui, ritrovandosi inaspettatamente vicini.

