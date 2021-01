Baghdad Central: trama, cast, finale della serie tv in onda su Sky Atlantic

Lunedì 18 gennaio debutta su Sky Atlantic la serie tv Baghdad Central. Si tratta dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Elliott Colla, pubblicato nel 2014.

La stagione d’esordio si compone di 6 episodi della durata di 50 minuti ciascuno. La serie tv è di genere thriller con atmosfere noir ed è ambientata in Iraq nel 2003. Racconta la fine del regime di Saddam Hussein e del successivo governo di transizione anglo-americano. Al centro della storia un ex ispettore iracheno che pur di ritrovare la figlia scomparsa accetta di diventare poliziotto della Green Zone, schierandosi con gli americani.

Baghdad Central- regia, protagonisti, dove è girato

La serie è diretta dalla regista britannica Alice Troughton. I protagonisti sono Waleed Zuaiter che interpreta Muhsin Kadr al-Khafaji e July Namir nel ruolo di Mrouj al-Khafaji.

Le riprese di Baghdad Central si sono svolte in Marocco. Le scene infatti sono state registrate a Ouarzazate in passato set di importanti fiction e di film come La Mummia ed Il Gladiatore. Coinvolta anche Rabat, la capitale del Marocco sull’Oceano Atlantico.

Le musiche sono composte da H. Scott Salinas. La serie tv è firmata da Stephen Butchard, già sceneggiatore di House Of Saddam e The Last Kindgom. Baghdad Central è prodotto da Euston Films e distribuito da Fremantle. In America la prima stagione è stata trasmessa su Channel 4 nel mese di febbraio dello scorso anno. In Italia invece arriva il 18 gennaio 2021.

Baghdad Central – Trama della Serie Tv in onda su Sky

La serie tv Baghdad Central ruota attorno alle vicende dell’ex ispettore iracheno Muhsin Kadr al-Khafaji. Dopo aver perso la moglie ed il proprio impiego è costretto anche ad abbandonare l’appartamento in cui viveva con la famiglia. Ma tenta di occuparsi amorevolmente delle figlie Sawsan e Mrouj. Quest’ultima, in particolare, necessita di maggiori attenzioni perché è gravemente malata.

Sawsan, nel giorno del suo compleanno, confida al padre di sperare nell’arrivo degli americani in Iraq perché grazie al loro intervento potrebbe tornare la democrazia. Otto mesi dopo, in seguito alla caduta del regime di Saddam Hussein, la città è realmente vigilata dal governo di transizione anglo-americano. Ma Sawsan sparisce misteriosamente gettando il padre nello sconforto. Il genitore però crede che sia stata rapita perché lavorava come traduttrice per gli americani. E potrebbe essere a conoscenza di informazioni riservate.

Il finale della Serie Tv

Muhsin Kadr al-Khafaji inizia ad occuparsi personalmente delle ricerche della figlia. Ma durante le indagini viene arrestato e torturato dagli Americani perché accusato di essere un componente delle milizie. L’equivoco è nato a causa di un errore che concerne la sua identità. Ma dopo aver dipanato ogni dubbio, al-Khafaji viene liberato.

Si rivela però fatale l‘incontro con Frank Temple, un ex ufficiale di polizia britannico, che gli propone di diventare uno dei poliziotti della Green Zone. E’ la sede dell’autorità provvisoria della coalizione anglo- americana. Il protagonista decide di accettare l’incarico perché è convinto che possa aiutarlo a fare chiarezza sulla scomparsa di Sawsan. Sospetta che dietro il rapimento si nascondono degli intrighi politici internazionali.

Il finale riserva un colpo di scena.

Baghdad Central serie tv Sky- Il cast completo

Ecco il cast della serie Tv Baghdad Central con i relativi personaggi interpretati: