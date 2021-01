Ogni mattina torna oggi 18 gennaio 2021 alle 09.45, con una formula completamente rinnovata. A partire dalla conduzione. La padrona di casa Adriana Volpe non è più accompagnata da Alessio Viola ma è sola nella gestione del programma che si concentra maggiormente sull’intrattenimento.

Al centro del morning show ci sono notizie che vertono soprattutto su costume, società, cucina, spettacolo, gossip e tutorial per risolvere i problemi quotidiani. Anche lo studio che accoglie il programma è del tutto rinnovato.

Nelle quattro ore di durata di Ogni mattina intervengono ospiti ed esperti fissi. Tra questi la conduttrice radiofonica LaMario, lo psicologo Paolo Quaranta, la scrittrice Chiara Moscardelli, l’ex iena Cristiano Pasca e l’esperto del mondo web Lorenzo Farina. E poi Daniele Piervincenzi, Luca Calvani e Fabio Persico, i parroci Don David Maria Riboldi e Don Ernesto Piraino e la genderqueer Stephanie Glitter.

Confermata la rubrica di Giovanni Ciacci, che propone le pagelle quotidiane sul look dei personaggi noti. Previste nuove rubriche come Top of the Post per individuare gli argomenti più caldi della settimana. Il duo comico I Sansoni, poi, cura la rubrica d’apertura satirica di ogni puntata.

Vi ricordiamo che potete seguire Ogni mattina in diretta su TV8, oppure in streaming sul sito dedicato.

Ogni mattina 18 gennaio, la diretta