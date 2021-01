I delitti del BarLume tornano con il Tv movie Tana Libera tutti. L’appuntamento è per lunedì 18 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Il film tv è ispirato ai romanzi di Marco Malvaldi come tutti gli altri della serie proposti dalla piattaforma satellitare.I libri di Malavaldi sono editi in Italia da Sellerio.

I delitti del BarLume: Tana libera tutti – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Roan Johnson che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Protagonisti sono Filippo Timi e Lucia Mascino nei ruoli rispettivamente di Massimo, proprietario del BarLume e della Fusco. Nel cast anche Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, con Corrado Guzzanti e con Stefano Fresi.

La produzione è Sky Original in collaborazione con Palomar.

I film tv sono disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite, oltre che on demand su Sky e in streaming su NOW TV, in una collezione dedicata con tutte le storie precedenti.

Le riprese si sono svolte sull’isola d’Elba, in particolare a Marciano Marina dove è stata ricostruita la cittadina di Pineta. Qui si svolgono infatti, le storie raccontate nei romanzi di Malvaldi e trasposte sul piccolo schermo per Sky.

I delitti del BarLume: Tana libera tutti – trama del film in onda su Cielo

Alla fine, a dispetto di quanto pensasse Beppe, la pandemia legata al Covid 19 è arrivata anche a Pineta e il lockdown ora è una realtà. Come in ogni altra parte d’Italia, le strade sono deserte, le persone si sono chiuse tutte in casa.

Bisogna fare i conti anche con le convivenze forzate, come quella di Tiziana (Enrica Guidi) e Massimo (Filippo Timi), e quella di Pasquali (Corrado Guzzanti) e Beppe.

Ma non è finita qui perchè ai vecchini, che avevano sempre rifiutato la tecnologia, adesso tocca impararla se vogliono restare in contatto tra di loro.

Intanto Pasquali, con il pretesto di imparare lo spagnolo, ha degli appuntamenti in video chiamata con Dolores, una bella ragazza spagnola. Ma all’improvviso il dramma: la giovane scompare senza lasciare traccia di sè. Bisogna scoprire che le è accaduto.

Il finale del film

L’assicuratore non si dà pace e coinvolge prima Massimo e poi anche i vecchini, il cosiddetto “quartetto uretra”. E ovviamente anche la Fusco (Lucia Mascino), che però dovrà portare avanti le indagini in quarantena. La poliziotta è risultata positiva al Covid, attraverso un contatto con l’inconsapevole Tassone (Michele Di Mauro)

I delitti del BarLume: Tana libera tutti – il cast completo

Di seguito il cast del film I delitti del BarLume: Tana libera tutti in onda su Sky Cinema e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori