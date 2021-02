Che Dio ci aiuti 6 episodi Il mio angelo e Segreti di famiglia – trama, cast, finale

Che Dio ci aiuti 6 torna questa sera su Rai 1 con gli episodi dai titoli rispettivamente Il mio angelo e Segreti di famiglia.

La serie interpretata da Elena Sofia Ricci nel ruolo di suor Angela è arrivata alla sesta puntata. Gli episodi che vanno in onda questa sera sono rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo. Nel cast anche l’ex Miss Italia Francesca Chillemi nel ruolo di Angela Leonardi.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente avevamo visto come lo zio della piccola Penny era arrivato in convento per adottare la bambina. Azzurra però nutriva dei dubbi sulla veridicità delle sue intenzioni.

Suor Angela invitava la sua novizia a valutare con attenzione il caso pur non vedendo nulla di strano nell’atteggiamento dello zio. Nel frattempo Monica aveva prenotato una seduta di psicoterapia con Emiliano. Il medico però aveva creduto che si trattasse di un appuntamento romantico. Erasmo intanto era tornato nel suo vecchio giro di criminalità organizzata.

Azzurra e suor Angela avevano scoperto il passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo, costretto a letto da una brutta influenza, era stato assistito da suor Angela. La religiosa aveva ricordato eventi e momenti del passato.

Che Dio ci aiuti 6 episodio Il mio angelo – trama

In questa puntata Azzurra si trova alle prese con una importante decisione. Deve valutare qual è la famiglia più idonea per l’adozione della piccola Penny. La bimba però sembra avere le idee chiare e per adesso non le rivela ancora a nessuno.

Suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio. Intanto Suor Costanza si rende protagonista di una simpatica iniziativa. Iscrive tutte le coppie del convento ad una gara di ballo. La giuria sarà presieduta da Stefano De Martino.

Per la presenza del ballerino, ex di Amici, nel convento c’è una grande agitazione. Infine Emiliano scopre che Nico e Monica sono stati insieme. Ed allora la competizione tra i due diventa davvero incandescente.

Che Dio ci aiuti 6 episodio Segreti di famiglia – trama

In questo episodio i telespettatori assistono al ritorno ad Assisi di Elisa, la sorella di suor Angela. È il momento che vengono a galla vecchi segreti di famiglia. Intanto anche Erasmo, aiutato da Carolina, si mette sulle tracce della madre.

Monica improvvisamente si trova a dover gestire l’inaspettata visita di una sua parente. Si tratta della zia Franca. La ragazza convince Nico e Penny affinché la aiutino ad ottenere da lei una somma da elargire in beneficenza a favore del convento.

Infine Azzurra chiede di ottenere un segno dall’alto per comprendere se la sua strada è veramente prendere i voti oppure tornare alla vita civile.

Che Dio ci aiuti 6 – Il cast della serie al completo

