Makari terza puntata: É solo un gioco – trama, cast, finale

Martedì 23 marzo 2021 va in onda su Rai 1 la serie tv Leonardo di cui vi proponiamo 10 cose da sapere. La serie è composta da quattro puntate, ognuna con due episodi.

Viene seguita la vita di Leonardo Da Vinci, il grande genio italiano, dall’età in cui aveva 20 anni e lavorava nella bottega di Andrea del Verrocchio. Qui aveva incontrato Caterina da Cremona, musa ispiratrice, interpretata da Matilda De Angelis.

Il protagonista ha il volto del giovane attore Aidan Turner, che i telespettatori italiani conoscono per avere interpretato la serie Poldark e Being Human. Nel cast anche Giancarlo Giannini, ovvero Andrea Del Verrocchio. Presenti anche Freddie Highmore (The Good Doctor), Alessandro Sperduti, Flavio Parenti e Miriam Dalmazio.

Vi proponiamo alcune curiosità e cose da sapere sia su Leonardo che sulla serie in generale.

1 – Leonardo da Vinci nacque da una relazione illegittima tra il notaio ventiquattrenne Piero da Vinci e Caterina, una giovane donna di modestissima estrazione sociale. Leonardo complessivamente ebbe 12 fratellastri e sorellastre, tutti più giovani di lui. Si pensi che l’ultimo fratello nacque quando lui aveva 46 anni. Con tutti ebbe dei rapporti pessimi per un contenzioso sull’eredità del padre.

2 – Il suo genio si estrinsecò fin da piccolo. Infatti Leonardo non conosceva tregua alla sua curiosità di indagare tutto sul mondo che lo circondava. Disegnava in continuazione grandi macchine, statue di bronzo, animali e tutto quanto la sua immaginazione gli suggeriva. Dormiva pochissimo, appena due ore a notte.

3 – La serie segue, passo dopo passo, Leonardo da Vinci nel suo percorso. La sceneggiatura non abbandona mai il suo punto di vista su tutto ciò che lo circonda. La serie tv è una bibliografia con molte tensioni e colpi di scena. Al centro della vita di Leonardo ci sono stati due grandi amori: il primo per l’arte, il secondo per una donna ma non solo. Infatti viene affrontato anche il tema dell’omosessualità del genio, ma secondo gli sceneggiatori tutto viene descritto con grande delicatezza per completare il quadro del personaggio dal punto di vista privato.

4 – La serie nasce da uno studio molto approfondito da parte degli sceneggiatori e degli autori. Sono stati consultati molti storici e letto tutto ciò che Leonardo ha lasciato. Nella povertà di notizie si inserisce la fantasia narrativa degli sceneggiatori. Infatti tutta la serie è ispirata a fatti veri ma la sceneggiatura ha bisogno di inventare tra un fatto e l’altro.

5 – Una delle invenzioni più caratteristiche e la storia di Caterina. Leonardo l’ha incontrata nella bottega del Verrocchio dove lavorava come modella. Sono stati trovati dei documenti in cui lo stesso Leonardo aveva chiesto proprio Caterina da Cremona come modella. Su questo dato reale si è inserita tutta la storia fantasiosa della serie.

6 – Un’altra curiosità è che Matilda De Angelis, nel ruolo di Caterina, è doppiata da Myriam Catania. Questo è accaduto perché durante la fase di doppiaggio la De Angelis si trovava a Venezia su un altro set e non poteva spostarsi per le imposizioni della pandemia. Infatti sarebbe stato complicato andare e venire da Venezia a Roma.

7 – Giancarlo Giannini, che interpreta Andrea del Verrocchio, ha svelato che si sente un po’ come il suo personaggio. Nella vita infatti è abituato ad occuparsi di tutto e ha apprezzato soprattutto la frase con cui il Verrocchio lodò il genio dei Leonardo: l’allievo supera il maestro.

8 – Per realizzare la serie ci sono voluti 3 anni di lavoro. Le riprese si sono svolte in oltre 50 location tra interni ed esterni. E le città di Firenze e Milano sono ricostruite nei pressi degli studi Lux Vide di Formello in provincia di Roma. Tra i numeri più significativi della serie 3000 comparse, oltre 2500 costumi e 1900 ore di lavorazione.

9 – Ogni episodio della serie si concentra su una delle opere principali di Leonardo. Alcune sono conosciutissime agli estimatori ed anche al popolo comune, come La Gioconda, altre invece sono meno note al grande pubblico.

10 – Leonardo ha sempre considerato La Gioconda un’opera imperfetta. Per questo motivo il quadro è rimasto in Francia, perché non ha mai voluto consegnarlo in quanto cercava sempre la perfezione.

