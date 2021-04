Condividi su







Ecco i nuovi personaggi che fanno parte di Un passo dal cielo 6. Il profilo e le caratteristiche delle new entry che si aggiungono ai protagonisti storici della serie interpretata da Daniele Liotti. L’appuntamento è a partire da giovedì 1 aprile in prime time su Rai 1.

Un passo dal cielo 6 I guardiani personaggi e profilo

DAFNE MAIR – 30 anni (interpretata da Aurora Ruffino)

Entra nella nostra serie come una misteriosa ninfa dei boschi. Trovata da Francesco vicino alla miniera in fin di vita, con un colpo di fucile nel ventre, Dafne sembra uscita dal nulla. È una donna bellissima e vive in una baita isolata nel bosco. Ma non è sola. Con lei c’è la figlia Lara, che si rifiuta di parlare, come se fosse cresciuta lontana dal mondo.

Dafne si riprenderà ma il mistero della sua aggressione avrà risvolti imprevedibili e svelerà un segreto insospettabile,

CHRISTOPH – 80 anni (interpretato da Carlo Cecchi)

Christoph è un’istituzione tra la gente del luogo. Amico di vecchia data di Francesco, è diventato un personaggio mitico negli anni ‘90 per le sue scalate in solitaria, per aver attraversato in slitta l’Antartico, per aver disceso in canoa il Rio delle Amazzoni.Un uomo che ha sfidato il limite spesso superandolo..

Oggi vive in una baita tra le montagne del Cadore, insieme a un’aquila che nessuno sa come abbia fatto ad addomesticare.

Ma quando la compagnia mineraria minaccia di sventrare quei boschi millenari, anche Christoph scende a valle per protestare, scoprendo qualcosa che gli cambierà letteralmente la vita.

MANUELA NAPPI – 27 anni (interpretata da Giusy Buscemi)

Manuela Nappi, la sorella di Vincenzo, già conosciuta nelle precedenti stagioni, ritorna tra le Dolomiti per sposarsi con Antonio. Manuela ha un sogno segreto che non ha mai avuto il coraggio di confessare a suo fratello … almeno finora. Èuna ragazza alla ricerca del proprio posto nel mondo.Sarà proprio la decisione di rimanere sulle Dolomiti per inseguire i suoi desideri a farla crescere e a maturare scelte che la renderanno una donna.

ELDA – 33 anni (interpretata da Anna Dalton)

Elda è la nuova compagna di Vincenzo. È una donna molto bella, molto sana, controllante, talmente rispettosa dell’ambiente da costringere Vincenzo a un ecologismo radicale. È figlia di un alpino e ha rilevato uno stabile che ha trasformato in un condominio green, lo stesso in cui vive Vincenzo. Elda, estremamente organizzata e attenta alle esigenze di tutti, dà tanta sicurezza a Vincenzo e si occupa con cura e attenzione della piccola Mela, che infatti adora quella nuova “mamma”. Elda insomma è la donna perfetta. E proprio per questo sarà dura per Vincenzo capire davvero quali siano i suoi sentimenti per lei.

CAROLINA – 32 anni (interpretata da Serena Iansiti)

Carolina entra nella serie come un piccolo tornado, smascherando l’ambiguità del

Nostro commissario. Per quanto innamorato di Elda, rigorosamente vegana, Vincenzo non resiste al richiamo di un gustoso pollo fritto da Nello il Re del Pollo. Ed è proprio qui che Vincenzo si imbatte in questa giovane sfrontata, sportiva e sorridente. Sarà proprio la freschezza di Carolina, unita ad una buona dose di sfacciataggine, ad attrarre Vincenzo. Carolina è una donna che si barcamena tra un lavoro e un altro, ma sempre con l’idea di “rubare ai ricchi per dare a sé stessa”, in particolare spacciandosi per “consulente ecologica”. Nel corso della stagione scopriremo però che il suo spumeggiante carattere nasconde un passato molto più complicato che sorprenderà Vincenzo.

ENRICO COSTA – 18 anni (interpretato da Luca Chikovani )

Enrico, 18 anni, ha un autista personale e abita con i suoi in una grande villa. I compagni di scuola li tiene rigorosamente a distanza. Uno di quelli che quando lo inviti a un compleanno non si sogna neppure di risponderti. Ma, c’è un ma. Dietro questo schermo si nasconde un ragazzo tutt’altro che duro. E la sua fragilità non è soltanto emotiva: quella sua riservatezza cela un segreto doloroso, una strana malattia che lui nasconde attentamente. E non sarà facile per Isabella fare breccia nella sua vita, convincerlo ad aprirsi al mondo e finalmente, vivere.

