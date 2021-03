Un passo dal cielo 6: i guardiani su Rai 1 – trama, cast, anticipazioni

Condividi su







Che Dio ci aiuti 6 torna con gli ultimi episodi dai titoli Il fine giustifica i mezzi e La notte più buia. Proprio nella puntata conclusiva, come vi abbiamo anticipato, fa il suo arrivo la star turca Can Yaman che interpreta un cameo.

La serie comedy ambientata nel convento più singolare della tv, è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario, in onda giovedì 11 marzo alle 21.25 su Rai 1. Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi) e Gianmarco Saurino (Nico).

Che Dio ci aiuti 6 Il fine giustifica i mezzi arriva Can Yaman

Dunque arriva Can Yaman nell’arrivederci della sesta stagione della serie. In particolare, l’attore turco compare in alcune scene all’Angolo divino. In una particolare situazione di caos in cui si trova il Convento degli Angeli, appare lui, l’atletico Yaman in un cameo, seminando scompiglio. Azzurra non comprende inizialmente il motivo della sua presenza nel convento, addirittura la equivoca complici le parole di suor Angela e suor Costanza. E poichè si trova in un particolare stato d’animo, convince se stessa che deve evitare assolutamente un possibile incontro con lui. Pena la sua stessa salute mentale e il futuro che la attende.

Che Dio ci aiuti 6 Il fine giustifica i mezzi

Nel primo episodio di Che Dio ci aiuti 6 dal titolo Il fine giustifica i mezzi, Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse il suo atteggiamento ha a che fare con il suo misterioso passato?

La notte più buia, trama

Nell’ultimo episodio della stagione sei, dal titolo La notte più buia, invece, Erasmo sembra non essere assolutamente preoccupato dalla verità su Primo. E suor Angela non se ne fa una ragione: è convinta che nasconda qualcosa. Ed effettivamente il ragazzo ha un piano che non ha rivelato a nessuno.

È arrivato il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra. Ma ancora una volta mille imprevisti e sorprese rischiano di far saltare la cerimonia. Riusciranno alla fine a coronare il loro sogno d’amore?

Che Dio di aiuti 6 il cast competo

Ecco il cast completo degli attori e dei rispettivi personaggi interpretati

Elena Sofia Ricci – Suor Angela

– Suor Angela Francesca Chillemi – Azzurra Leonardi

– Azzurra Leonardi Valeria Fabrizi – Suor Costanza

– Suor Costanza Gianmarco Saurino – Nicodemo Nunzio Maria “Nico” Santopaolo

– Nicodemo Nunzio Maria “Nico” Santopaolo Simonetta Columbu – Ginevra Alberti

– Ginevra Alberti Laura Adriani – Maria Galiardi

– Maria Galiardi Margherita Manfredi – Daniela

– Daniela Matilde Manfredi – Silvia

– Silvia Maria Chiara Giannetta – Asia Pellicano

– Asia Pellicano Stefania Blandeburgo – Suor Beata

– Suor Beata Ilaria Spada – Teodora

– Teodora Raniero Monaco di Lapio – Ludovico “Athos” Nobili

– Ludovico “Athos” Nobili Ilaria Bernabei – Eugenia Venneri

– Eugenia Venneri Sergio Romano – Pietro Santoro

– Pietro Santoro Simone Riccioni – Alessio Belli

– Alessio Belli Pierpaolo Spollon– Erasmo

