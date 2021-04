Clarice serie tv Rai 2 – trama, cast, finale

Condividi su







Terza puntata di Leonardo, la serie evento di Rai 1, in onda in prima visione martedì 6 aprile alle 21.25. Prodotta, per la parte italiana da Lux Vide con Rai Fiction, ha come protagonista Aidan Turner nel ruolo del genio Da Vinci. Ci sono inoltre nel cast Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini che interpreta Andrea del Verrocchio.

Leonardo serie tv Riassunto delle puntate precedenti

Nella puntata precedente i telespettatori avevano assistito al riconoscimento dei successi di Leonardo. E al crescere della sua reputazione. Dopo avere trovato un alleato inatteso, Leonardo aveva ricevuto sostegno attraverso nuovi incarichi. Due in particolare: Il Ritratto di Ginevra de’ Benci e l’Adorazione dei Magi. Ma paga il prezzo delle sue azioni.

Determinato a trovare la verità nelle sue opere, aveva cercato ispirazione nel suo passato. Intanto era sempre più lontano da Caterina, proprio nel momento in cui la giovane donna avrebbe avuto bisogno del suo aiuto. L’artista si era trovato in una situazione particolare, incerto su quale scelta prendere. Ansioso di proteggere le persone a cui è particolarmente legato, Leonardo si era ritrovato a lottare contro il tempo ed è stato costretto a prendere una decisione molto dolorosa.

Leonardo serie tv terza puntata, episodio 5, trama

Nell’episodio numero 5, di questa sera, in seguito alla morte della moglie di Ludovico Sforza, Leonardo riceve una nuova commissione, un affresco dell’Ultima cena a Santa Maria delle Grazie. Ma non riesce a gestire il suo tormento interiore. Seguendo alcuni saggi consigli di Padre Luca Pacioli, Leonardo chiede aiuto ai suoi amici più cari e porta avanti il lavoro, a dispetto delle crescenti tensioni in città.

Dopo aver messo alla prova la sua creatività e aver sperimentato una nuova tecnica, Leonardo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni mentre una situazione problematica si aggrava, con risultati devastanti quanto inaspettati.

Episodio 6, trama

Nell’eposodio numero 6 di tutta la serie, tornato a Firenze dopo gli anni milanesi, a Leonardo vengono offerte nuove opportunità. Ma non ha la motivazione giusta per accoglierle, finché non gli viene richiesto di dipingere il ritratto di Lisa Gherardini che diventerà la Gioconda. Dopo il fallimento del suo tentativo di ricucire i rapporti con Caterina, Leonardo accetta un’offerta e va a Imola, dove ottiene l’ammirazione di un committente entusiasta, Cesare Borgia.

Messo in guardia da Niccolò Machiavelli, ambasciatore fiorentino a Imola, sul fatto che proprio il suo valore potrebbe metterlo in pericolo, Leonardo si accorge che non tutto è come sembra e chiede aiuto. Mentre il lavoro spinge la sua mente verso zone oscure, il genio da Vinci perde la speranza, finché un sostegno arriva da dove meno lo aspettava.

Leonardo – il cast completo

Di seguito il cast del film Leonardo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Leonardo da Vinci – Aidan Turner

Andrea del Verrocchio – Giancarlo Giannini

Caterina da Cremona – Matilda De Angelis

Stefano Giraldi – Freddie Highmore

Piero da Vinci – Robin Renucci

Salaì – Carlos Cuevas

Ludovico Sforza – James D’Arcy

Beatrice d’Este – Miriam Dalmazio

Sanseverino – Antonio De Matteo

Jacopo Saltarelli – Kit Clarke

L’Alchimista – Freddy Drabble

Ginevra de’ Benci – Poppy Gilber

Giangaleazzo Sforza – Edan Hayhurst

Alfonso – Andrew Knott

Cesare Borgia – Max Bennett

Ramiro – Claudio Castrogiovanni

Marco – Gabriel Lo Giudice

Giulio – Josafat Vagni

Amerigo Benci – Sergio Albelli

Tornabuoni – Luca Guastini

