Il commissario Montalbano: La danza del gabbiano film Rai Movie – trama, cast, finale

Dallo scorso 10 maggio, la serie fanta-comedy Resident Alien sta andando in onda su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre).

Resident Alien, serie televisiva statunitense, va in onda in prima visione assoluta su Rai4. Dal 10 maggio, alle 21.20 vengono trasmessi due episodi della saga.

I primi episodi andati in onda sono disponibili sulla piattaforma video on demand RaiPlay.

Prodotta nell’anno 2021, la serie è basata sull’omonimo fumetto di fantascienza creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse.

La sceneggiatura è di Chris Sheridan, celebre penna e produttore della sitcom animata I Griffin. Accanto a lui nella produzione esecutiva e regia, David Dobkin, già noto per le commedie di grande successo come 2 single a nozze e Cambio vita, oltre che sceneggiatore di fanta-action come Il cacciatore di giganti. Alla produzione, la Amblin Television di Steven Spielberg e la Dark Horse Entertainment, quest’ultima fondata dall’etichetta di fumetti che si è occupata della versione cartacea di Resident Alien.

Resident Alien – la trama

Il protagonista della serie è l’extraterrestre Hah Re, interpretato da Alan Tudyk, volto di Io, Robot e Transformers 3. Arrivato sulla Terra con la missione segreta di distruggere l’umanità, l’alieno, dopo averlo ucciso, assume l’identità di Harry Vanderspeigle, medico di una piccola città del Colorado.

Da qui, la serie offre un’analisi della società attraverso un giudizio esterno, che in questo caso è quello di un alieno con intenzioni tutt’altro che pacifiche. Hah Re, costretto in un corpo che non gli appartiene, quello di Harry, finisce per sperimentare perfino gli aspetti interiori degli uomini. Aspetti come l’empatia e i sentimenti, che, oltre ad essergli totalmente sconosciuti, mettono a dura prova il suo cinismo.

Non solo dark comedy e fantascienza, ma anche giallo. Harry, infatti, partecipa alla risoluzione di un caso di omicidio locale, momento in cui si rende conto di doversi assimilare sempre più al genere umano. Così, da un iniziale e forte disprezzo per i deboli e sentimentali umani, l’alieno deve ricredersi sulla malvagità dei terrestri. Qui fa i conto con il quesito morale: “gli esseri umani meritano di essere salvati?”, dilemma per cui mette in discussione l’intera missione segreta sulla Terra.

A rendere maggiormente difficile la situazione, saranno alcune relazioni che lo accompagnano per tutta la permanenza. In particolare il rapporto con un bambino del posto di nove anni in grado di vederlo per quello che è.

Il cast