New Amsterdam 3 dal primo giugno su Canale 5 – Max Goodwin alle prese con la pandemia da Covid

Condividi su







New Amsterdam 3 arriva su Canale 5 a partire da martedì primo giugno 2021. Il medical drama va in onda in prime time sulla principale rete Mediaset con tre episodi a settimana. I primi hanno per titolo Una nuova normalità, Lavoratori indispensabili e Misure di sicurezza.

New Amsterdam 3 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia dei nuovi episodi di New Amsterdam è affidata a Peter Horton e Michael Slovis. Protagonista principale è il dottor Max Goodwin interpretato da Ryan Eggold. Nel cast altri personaggi comprimari tra i quali Janet Montgomery, Freema Agyeman e Jocko Sims che danno il volto rispettivamente alle dottoresse Lauren Bloom ed Helen Sharp e al dottor Floyd Reynolds.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Brooklyn nello stato di New York. Il titolo originale coincide con quello venduto a livello internazionale. La produzione è della Pico Creek Productions in collaborazione con Mount Moriah e Universal Television.

La terza stagione della serie medical drama è andata in onda in terra madre sulla NBC. É stata presentata in anteprima il 2 marzo 2021 e si conclude l’otto giugno 2021.

In Italia va in onda su Canale 5 a partire dal primo giugno per un totale di 14 episodi complessivi.

Le storie di New Amsterdam sono ispirate a vicende reali. Sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico dell’America. Ma sono ispirate anche al libro Twelve Patients Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer che ha partecipato anche alla realizzazione della serie come autore e produttore.

New Amsterdam 3 Una nuova normalità – trama

Per la prima volta la serie parla del Covid ed infatti l’ospedale si trova in piena emergenza pandemica e il personale deve agire rapidamente per salvare tutte le persone possibili. Soprattutto lo stesso dottor Kapoor è stato colpito ed attualmente è intubato. È in gravi condizioni e nessuno sa se riuscirà ad avere salva la vita. In questo frangente l’ospedale deve far fronte anche ai feriti di un incidente aereo e alla scarsità di farmaci che si trovano nel nosocomio.

Lavoratori indispensabili – trama

Nel secondo episodio Max Goodwin è costretto ad affrontare le conseguenze di una sua scelta politica per quanto riguarda l’andamento dell’ospedale. I due dottori Bloom e Frome si trovano a fare una sorprendente scoperta.

Misure di sicurezza – trama

Nel terzo episodio Max è incerto se appoggiare Midea che potrebbe portare l’ospedale New Amsterdam a realizzare i maggiori introiti. Iggy Frome respinge il nuovo sistema di telemedicina, mentre Helen Sharpe scopre qualcosa di sorprendente mentre sta curando un suo paziente.

New Amsterdam 3 – il cast completo

Di seguito il cast della serie New Amsterdam 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Ryan Eggold – Dr. Max Goodwin

– Dr. Max Goodwin Janet Montgomery – Dr. Lauren Bloom

– Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman – Dr. Helen Sharpe

– Dr. Helen Sharpe Jocko Sims – Dr. Floyd Reynolds

– Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine – Dr. Iggy Frome

– Dr. Iggy Frome Anupam Kher – Dr. Vijay Kapoor

– Dr. Vijay Kapoor Daniel Dae Kim – Dr. Cassian Shin

– Dr. Cassian Shin Megan Byrne – Gladys

– Gladys Christine Chang – Dr. Agnes Kao

– Dr. Agnes Kao Mike Doyle – Martin McIntyre

– Martin McIntyre Peter Jay Fernandez – Nelson Peña

– Nelson Peña Maury Ginsberg – Dr. Leland Clark

– Dr. Leland Clark Keren Lugo – Dr. Diana Flores

– Dr. Diana Flores Alejandro Hernandez – Casey Acosta

– Casey Acosta Raphael Sbarge – Capitano Dane Starks

– Capitano Dane Starks Shereen Ahmed – Shenaz Shetty

Condividi su