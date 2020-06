Al via, da giovedì 4 giugno, in prima serata, su Canale 5, i nuovi episodi di New Amsterdam 2. Tona il medical drama targato NBC con protagonista il tormentato medico-paziente Max Goodwin, interpretato dall’attore Ryan Eggold.

New Amsterdam 2 nuovi episodi

Le storie di New Amsterdam 2, come quelle della prima stagione, sono ispirate a vicende reali.Innanzitutto sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America. Ma sono ispirate anche al libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore.

Il titolo si caratterizza per essere una serie di denuncia. I suoi medici curano i pazienti con la massima professionalità. E fanno di tutto per migliorare il sistema sanitario americano. Clinici, paramedici e personale amministrativo hanno una sola missione: dare il miglior aiuto possibile a chi ne ha bisogno, senza pagare.

La critica ha elogiato “New Amsterdam” e definito lo stile del protagonista «audace e anticonformista». Apprezzati anche i casi rappresentati, che sanno sottolineare la rabbia di pazienti e familiari nei confronti dei poteri forti.

«Come posso aiutare?». I medici del Bellevue si presentano così a chi arriva nel loro ospedale. Chi, mai come adesso, non vorrebbe trovarne uno simile in caso di bisogno?

Trama dei due episodi

Con l’ospedale chiuso dopo la fuga dei pazienti del carcere, Sharpe e Max si trovano in una situazione pericolosa che potrebbe costare loro la vita. Bloom deve mettere da parte il suo dolore per aiutare il suo paziente Iggy costretto ad affrontare i problemi del suo matrimonio.

Dove eravamo rimasti

Ecco un breve riassunto che lega gli eventi attuali a dove eravamo rimasti.

Max, dopo l’arrivo di Rikers ricoverata d’urgenza per un’infezione, mette assieme una equipe ed entra nel carcere per fare controlli su tutta la sua popolazione femminile.

Nonostante le ostilità del direttore Hughes, i medici del New Amsterdam portano a casa dei risultati. Anche se nel frattempo, in sala mensa scoppia una rissa che ne lascia a terra quattro, poi portate d’urgenza in pronto soccorso. Alla fine della lunga giornata, Max scoprirà che il suo tumore sta regredendo, mentre Sharpe riceverà una dura punizione dalla Brantley, per aver aiutato una paziente eroinomane. Intanto, le ferite tramano qualcosa.

Il cast di New Amsterdam 2

Il cast della nuova stagione comprende, oltre al protagonista Ryan Eggold, Freema Agyeman (Helen Sharpe), Janet Montgomery (Lauren Bloom), Jocko Sims (Floyd Reynolds), Tyler Labine (Iggy Frome) e Anupam Kher (Vijay Kapoor).

La new entry è l’attrice americana Ana Villafañe nel ruolo di Valentina Castro, la nuova oncologa che segue proprio il caso di Goodwin.

Oltre alla seconda stagione, ce ne saranno anche altre. Infatti, lo scorso 11 gennaio la NBC ha rinnovato la serie per altre tre stagioni. Per cui gli amanti di New Amsterdam potranno seguirla fino al 2023.