Maiorca Crime 2 episodi Un piatto servito freddo e Il gioco più bello del mondo su Rai 2

Rai 2 propone oggi nel daytime pomeridiano Maiorca Crime 2 con gli episodi dal titolo Un piatto servito freddo e Il gioco più bello del mondo.

Si tratta di una serie tv di genere poliziesco con ingredienti drammatici e gialli creata da Dan Sefton. La seconda stagione è stata già trasmessa dalla BBC One a partire dal primo febbraio 2021.

In Italia Rai 2 la sta trasmettendo e andrà in onda per tre settimane consecutive. La durata di ogni episodio è di circa 52 minuti.

Maiorca Crime 2 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Craig Pickles. Protagonisti principali sono i detective Miranda Blake e Max Winter interpretati rispettivamente da Elen Rhys e Julian Looman. Miranda Blake è una detective di Londra mentre Max Winter un investigatore tedesco. Ambedue sono stati inviati sull’isola di Maiorca per cercare di limitare i casi di delinquenza contro il turismo locale.

Le riprese si sono svolte tutte sull’isola di Maiorca che fa parte dell’arcipelago delle Baleari. La produzione è della BBC Studios mentre il titolo originale è The Mallorca Files.

Maiorca Crime Un piatto servito freddo – trama

Nell’episodio dal titolo Un piatto servito freddo, Miranda e Max devono indagare sull’avvelenamento del critico gastronomico Oliver Barker. Sembra che Barker sia stato avvelenato durante un pranzo che era stato affidato alle cure del suo chef preferito.

I sospetti dei due investigatori cadono su tutti coloro che erano seduti al tavolo e naturalmente sul personale del ristorante. Però l’autopsia rivela che il critico Barker era stato avvelenato il giorno prima con dei funghi. Miranda e Max cominciano ad indagare sul passato della vittima e scoprono che c’è un legame con i tempi dell’università. Questo potrebbe rappresentare un motivo di vendetta per l’assassino. Una vendetta che potrebbe estendersi anche a più persone, quindi bisogna fare presto a trovare l’assassino.

Maiorca Crime Il gioco più bello del mondo – trama

Nell’episodio Il gioco più bello del mondo, Miranda e Max indagano sulle minacce di morte contro Rico Alonso un giocatore di punta del Real Mallorca. L’atleta dovrebbe trasferirsi in una squadra tedesca per 40 milioni di euro i sospetti cominciano a ricadere sul suo migliore amico Carlos. Ma nella lista degli indagati ci sono anche il manager di Rico e un fan ossessionato dal fatto che il giocatore possa andare via dalla squadra.

Carlos però viene assassinato. A questo punto Miranda e Max devono cercare al più presto l’assassino estendendo ancora di più la lista dei sospettati fino ad includere la stessa madre di Rico.

Maiorca Crime 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Maiorca Crime 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Elen Rhys – Detective Miranda Blake

– Detective Miranda Blake Julian Looman – Detective Max Winter

– Detective Max Winter María Fernández Ache – Inés Villegas

– Inés Villegas Nacho Aldeguer – Federico Ramis

– Federico Ramis Alex Hafner – Roberto Herrero

– Roberto Herrero Nansi Nsue – Luisa Rosa

– Luisa Rosa Tábata Cerezo– Carmen Lorenzo

