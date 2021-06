The Baker & The Beauty serie tv Canale 5 – trama, cast, finale

Condividi su







Love is in the air torna con le puntate 14-18 giugno. L’appuntamento è su Canale 5 nel day time pomeridiano. Ecco le anticipazioni giorno per giorno della nuova serie.

Love is in the air puntate 14 e 15 Giugno

S1 Ep11 – Selin cerca di mettere in difficoltà Serkan facendo assumere Ferit come consulente aziendale e Alptekin accetta di buon grado. Nel frattempo Eda, durante la lezione di nuoto, fa ingelosire Serkan. Dopo la lezione i due si recano in ufficio. La sera stessa avranno come ospiti Selin e Ferit. Eda vuole andare a prendere le sue cose e portarle da Serkan affinché Selin non si accorga che il loro fidanzamento è una farsa, ma Serkan è molto indaffarato e non vuole accompagnarla. Eda e Serkan hanno un acceso diverbio, con grande soddisfazione di Piril, che comunica subito a Aydan che i due sono ai ferri corti.

S1 Ep12 – Selin sarà a cena a casa di Serkan e Eda deve portare in gran fretta, a casa di lui, i suoi effetti personali, così da dare credibilità alla loro convivenza. Non potendo lasciare l’ufficio, incarica Figen, che con l’aiuto di Erdem e Melek si mette all’opera. Durante il trasporto i tre vengono intercettati da Ayfer.

Melek giustifica gli scatoloni con la scusa della beneficenza, e, per quanto la zia di Eda non sembri convinta, riescono ad arrivare a casa di Serkan, dove la signora Aydan, capita la ragione di tutto quel trambusto, aiuta il gruppo a dare alla casa del figlio quel tocco femminile capace di convincere Selin della convivenza dei due. Nel frattempo, Eda ha trascinato al mercato Serkan. Il disagio di lui è evidente, elargisce mance inopportune, non assaggia la frutta direttamente dal banco, si muove come un pesce fuor d’acqua, al punto che Eda capisce che Serkan, in trent’anni, non era mai stato a fare la spesa al mercato.

Love in in the air puntate 16-17 giugno

S1 Ep13 – Eda e Serkan, che fingono di vivere insieme a casa di lui, si preparano per accogliere a cena Selin e Ferit. Eda non trova la scatola con i suoi vestiti e chiama Melò per chiederle che fine ha fatto. Melò, che è in compagnia di Kaan le dice che chiederà ad Erdem, la quale va a cercare la scatola nel giardino di casa di Eda ed è così che Zia Ayfer viene a sapere che Eda si sta trasferendo a casa di Serkan.

Kaan, che fingeva di essere interessato a Melò, le dice che non possono più vedersi a causa della conoscenza che lei ed Eda hanno con Serkan, suo acerrimo nemico. Selin non crede a questa convivenza e fa di tutto per trovare tracce in casa di Serkan per dimostrare che non può essere vero dato che con lei non aveva mai voluto fare questo passo. Curiosando però trova l’accordo di fidanzamento. Che per una serie di coincidenze finirà nelle nelle mani di Kaan attraverso Ferit. Il giorno successivo alla cena, Serkan, Eda, Ferit, Selin, Engin e Piril partono per Antalya.

S1 Ep14 – Selin e Ferit discutono a causa del comportamento ambiguo di lei nei confronti di Serkan. Serkan, Eda, Selin, Ferit, Engin e Piril si trovano ad Antalya per la cerimonia di premiazione e per concludere l’affare del Golf Restort.

Intanto, Kaan continua ad architettare piani per rovinare Serkan passando le foto del contratto di fidanzamento (tra Serkan ed Eda) a Fatma e usando Melek, facendole credere di essere interessato a lei, tanto da procurarle un colloquio di lavoro. Aydan è insofferente a quella che crede la relazione del figlio con Eda e pensa di invitare Ayfer a cena per conoscere meglio il “nemico”.

Serkan organizza l’incontro con Birol e sua moglie, ma i due sono ai ferri corti, hanno deciso di divorziare e non vogliono firmare per non ritrovarsi soci nell’affare. L’episodio finisce con Engin e Piril che ballano e sembra che stia nascendo del sentimento tra loro.

Puntata 18 giugno

S1 Ep15 – Serkan incontra Birol per questioni di lavoro. Quest’ultimo avrà l’occasione di fornire spiegazioni a Serkan sulla situazione tra lui e sua moglie Sevil. Infatti ci saranno problemi nella firma del contratto a causa della testardaggine di Sevil. Nello stesso momento e nello stesso luogo, il bar dell’albergo, Eda fa amicizia con Sevil e scopre che è la moglie di Birol.

Eda e Serkan faranno di tutto per mettere pace tra i due coniugi sposati da 25 anni ma in procinto di divorziare e per ottenere la firma sul contratto. Intanto Kaan, aiutato dalle confidenze dell’ingenuo Ferit, tenderà una trappola a Serkan durante la cerimonia di premiazione. La notte prima della premiazione, Serkan e Eda si avvicinano molto, trascorrendola insieme al tempio di Apollo assistendo ad una pioggia di stelle cadenti. E all’alba faranno il bagno in una piscina naturale in un paesaggio da sogno.

