Atlantic Crossing serie tv Rai 3 – trama e anticipazioni prima puntata

Mercoledì 16 giugno Canale 5 trasmette il secondo appuntamento di Grand Hotel- Intrighi e passioni. Gli episodi proposti hanno per titolo Il coltello d’oro e La casa abbandonata.

La prima puntata ha registrato il 15,94% di share con 3.714.000 telespettatori.

Grand Hotel, Riassunto delle puntate precedenti

Julio Olmedo è arrivato al Grand Hotel per fare visita alla sorella Cristina che lavora lì come governante responsabile del secondo piano. Una volta giunto sul posto scopre che è stata licenziata per aver rubato degli oggetti. Ma la ragazza, inoltre, sembra essere anche sparita nel nulla.

Con la complicità di Andres, decide di fingersi un cliente dell’albergo per poter indagare dall’interno. Ma ben presto scopre che la sorella è stata uccisa. In hotel Julio inoltre incontra Alicia, figlia della proprietaria. Sua madre vuole obbligarla a sposare Diego, il Direttore della struttura. Quest’ultimo però ha una relazione con Belen, che aspetta anche un figlio.

Grand Hotel, 16 giugno, episodio Il coltello d’oro

Nell’episodio Il coltello d’oro Julio Olmedo sta proseguendo le proprie indagini per scoprire chi ha ucciso sua sorella Cristina. Crede che il responsabile dell’omicidio sia Diego, fidanzato di Alicia, ma non ha prove che possano dimostrare la sua colpevolezza. Nel frattempo una delle cameriere dell’hotel trova un coltello interamente in oro, al quale manca la punta, sotto il letto di Don Javier.

In seguito al rinvenimento dell’arma l’investigatore Ayala crede che Javier Alarcón l’abbia utilizzata per uccidere la prostituta Jimena. Per tale ragione decide di arrestarlo e di portarlo in prigione. Intanto Donna Angela, venuta a conoscenza dell’accaduto, decide di confidarsi con Donna Teresa.

A sorpresa al Grand Hotel arriva infine anche Donna Elisa. E’ la Marchesa di Vergara e la madre di Alfredo. La nobildonna non approva la relazione tra il figlio e Sofia perché è convinta che la ragazza nasconda un segreto. Decide così di affidarsi a Diego per saperne di più del suo passato.

Grand Hotel 16 giugno, episodio La casa abbandonata

Nell’episodio La casa abbandonata i clienti ed il personale dell’Hotel sentono il rumore di uno sparo provenire dal bosco. Donna Teresa cerca di rasserenare i presenti spiegando che potrebbe trattarsi solo di qualche cacciatore alla ricerca di selvaggina.

In realtà Diego ha appena sparato a Pascual per difendere la figlia di Donna Teresa da un’aggressione. In seguito all’avvenimento Diego continua a dirigere l’Hotel e chiede ad Alicia di diventare sua moglie.

Nel frattempo Belen, che aspetta un figlio da Diego, accetta di sposare Andres ma Donna Angela si oppone con fermezza al matrimonio. Intanto Javier, che è stato rimesso in libertà da Ayala, seduce Eugenia e sua sorella Mercedes mentre l’investigatore si convince che Pascual potrebbe essere l’autore dell’omicidio di Jimena.

Julio infine scopre che Cristina prima di sparire, era realmente coinvolta in un traffico di oggetti trafugati dall’Hotel che venivano poi rivenduti in cambio di denaro.

Grand Hotel Intrighi e Passioni- il cast completo

Ecco il cast della serie tv Gran Hotel- Intrighi e passioni e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Yon González – Julio Olmedo

– Julio Olmedo Eloy Azorín – Javier Alarcón

– Javier Alarcón Fele Martínez – Alfredo Vergara

– Alfredo Vergara Adriana Ozores – Doña Teresa

– Doña Teresa Amaia Salamanca – Alicia Alarcón

– Alicia Alarcón Iván Morales – Sebastián

– Sebastián Concha Velasco – Ángela Salinas

– Ángela Salinas Dion Córdoba – Mateo

– Mateo Tato Loché – Jesús

– Jesús Asunción Balaguer – Lady

– Lady Cristóbal Araqué – Camarero

– Camarero Pep Anton Muñoz – Ayala

– Ayala Pedro Alonso – Diego

– Diego Luz Valdenebro – Sofía Alarcón

– Sofía Alarcón Llorenç González – Andrés

– Andrés Marta Larralde – Belén

– Belén Antonio Reyes – Hernando

– Hernando Raquel Sierra – Natalia

– Natalia Manuel de Blas – Benjamín

