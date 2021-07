Delitti in Paradiso 10 episodi Il corpo scomparso e Mistero in ospedale – trama, cast, finale

Condividi su







Top Crime propone oggi gli episodi Veleno a piccole dosi e Indagine a domicilio che fanno parte del ciclo dedicato al detective belga Hercule Poirot.

La produzione è della Gran Bretagna, è datata 1990 e le atmosfere sono tra il giallo e il poliziesco. La durata di ogni episodio è di circa 49 minuti.

Poirot Veleno a piccole dosi e Indagine a domicilio – regia, protagonisti, dove è girato

La regia e di Clive Exton. Protagonista principale è David Suchet nel ruolo del detective belga Hercule Poirot. Accanto a lui il capitano Arthur Hastings e Miss Lemon a cui danno il volto Hugh Fraser e Pauline Moran. Presente anche Philip Jackson nel ruolo dell’ispettore capo Japp.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, in particolare a Dunster nella contea del Somerset e a Morecamb nel Lancashire in Inghilterra. La produzione è della LWT in collaborazione con Pictures Partnership Productions. Il titolo originale dei due tv movie è The Cornish Mystery e Double Sin.

Poirot Veleno a piccole dosi – trama del film in onda su Top Crime

Poirot (David Suchet), con estremo disappunto, giunge in Cornovaglia troppo tardi per evitare che la signorina Pengelley venga assassinata. La donna, infatti, qualche tempo prima, aveva chiesto l’aiuto del celebre investigatore, sospettando che suo marito, un dentista, la stava avvelenando poco a poco per poter sposare la sua giovane assistente. Dopo aver condotto le prime indagini, Poirot è certo che la vittima non sia stata uccisa dal marito.

La miniera d’oro – trama

Il ricco banchiere Matthew Davenheim esce dalla sua casa in campagna dopo l’ora del tè per recarsi a piedi all’ufficio postale e sparisce senza lasciare traccia.

L’uomo aveva appuntamento con il suo collega, Lowen, ma quest’ultimo non ha visto nessuno. L’ispettore Japp, capo della polizia del luogo, osteggia nelle sue indagini Poirot (David Suchet) che reputa incapace di risolvere l’enigma restando a casa propria, ma dovrà ricredersi.

Poirot Veleno a piccole dosi e Indagine a domicilio – il cast completo

Di seguito il cast dei film La dama misteriosa e La miniera d’oro e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

David Suchet – Hercule Poirot

– Hercule Poirot Hugh Fraser – Capitano Hastings

– Capitano Hastings Philip Jackson – Ispettore capo Japp

– Ispettore capo Japp Pauline Moran – Miss Lemon

– Miss Lemon Frances Barber – Lady Millicent

– Lady Millicent Terence Harvey – Lavington

– Lavington Carole Hayman – Mrs Godber

– Mrs Godber Barbara Barnes – Mrs Lester

– Mrs Lester James Saxon – Reggie Dyer

– Reggie Dyer Vincent Wong – Chinaman

– Chinaman Richard Albrecht – Lobby Clerk

– Lobby Clerk John Cording – Jameson

– Jameson Gloria Connell – Miss Devenish

– Miss Devenish Julian Firth – Bank Teller

