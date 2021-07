Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 19 al 23 luglio su Canale 5

Condividi su







Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate del 19-23 luglio. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 19-23 luglio

S1 Ep36 – Serkan riaccompagna Eda a casa e lei gli spiega che devono evitare di farsi vedere insieme. Ayfer e le amiche di Eda sono stupite dal cambio di programma repentino e la zia spera che questo non dipenda da Serkan. Eda nasconde a tutti la verità sulla relazione con Serkan e sul rinvio del viaggio in Italia. Poi approfitta di una consegna all’ultimo minuto per incontrare il suo amato imprenditore. Selin e Ferit, dopo un confronto, si riavvicinano e passeggiano insieme, ma a un tratto Selin scorge Serkan e Eda in atteggiamenti romantici.

Intanto, Aydan, che immagina Serkan con Selin, vede tornare suo figlio e cerca di capire cosa sia successo, ma lui evita di rispondere. La mattina seguente, Ayfer, insospettita dall’atteggiamento della nipote, cerca di ipnotizzarla con l’impasto dei pisi, ma l’arrivo di Melek annulla l’effetto dell’ipnosi. Eda raggiunge Serkan per fare colazione con lui e qui, il giovane innamorato, torna a insistere affinché lei si apra e gli dica quello che prova.

Trama episodio 20 luglio

S1 Ep37 – Ora che all’Art Life Studio tutti sanno del contratto tra Eda e Serkan, non si parla d’altro. Ayfer, preoccupata per la nipote, decide di recarsi negli uffici dell’Art Life per parlare con Serkan, il quale la rassicura: Eda andrà in Italia e terminerà gli studi. Nel frattempo, Piril viene a sapere da Ceren che Engin è innamorato di lei e decide di dargli un’altra opportunità.

Dal canto suo, Ceren chiede perdono a Engin per avergli mentito sulle sue condizioni e avergli nascosto la sua ricchezza. All’Art Life è una giornata ricca di novità anche sul piano lavorativo: Serkan viene informato da Selin che la collaborazione con Efe Akman si farà. Inoltre, ci sono buone notizie dal tribunale: chi aveva copiato il progetto del lampadario dovrà pagare una grossa somma per il risarcimento, somma che Serkan decide di destinare, in forma anonima, a un orfanotrofio.

Love is in the air 21 luglio

S1 Ep38 – Selin trova il coraggio di parlare apertamente a Serkan e gli dice che nonostante sia ancora innamorata di lui, ha deciso di impegnarsi seriamente con Ferit e che probabilmente non lavoreranno più insieme, infatti a fine episodio, poco prima del matrimonio, decide ci vendere le sue quote. Ferit ascolta di nascosto la conversazione e ha un malore. Ceren lo vede e lo accompagna in ospedale. I due si confidano per la prima volta. Eda non è ancora riuscita a confessare alla zia il vero motivo per cui non è partita.

Ayfer riceverà la telefonata di sua madre e scoprirà che Eda le ha mentito. Intanto il legame tra Eda e Serkan si fa sempre più intenso e il ragazzo le regala una stella. Piril e Engin invece non riescono a comunicare, Engin le prepara una cena romantica in ufficio ma non trova il coraggio di aprirsi… Piril, stanca dei suoi tentennamenti, lo bacia lasciandolo di stucco. Erdem crea un falso profilo su un sito di incontri per sedurre Fifi.

Trama episodio 22 luglio

S1 Ep39 – É arrivato il giorno del matrimonio. Selin e Ferit stanno per essere dichiarati marito e moglie, quando Ferit afferma di non poter fare questo passo e lascia Selin, davanti agli ospiti attoniti. Serkan accompagna Eda a casa e i due decidono di farla finita con i segreti: Eda si impegna a raccontare di loro due alle amiche e ad Ayfer, ma riuscirà a parlare solo con le ragazze, che accoglieranno la notizia con grande entusiasmo.

Il mattino seguente, Selin, che era scappata dopo essere stata lasciata all’altare, si presenta da Serkan e gli rivela di aver venduto il 45% delle sue quote della holding a Efe Akman. Intanto, Alptekin, che ha visto suo figlio mano nella mano con Eda, si decide a raccontare a Serkan dell’incidente che ha provocato la morte dei genitori di Eda. Tuttavia, mentre i due uomini discutono, prima che possa svelargli il grande segreto, Alptekin si sente male e deve essere ricoverato urgentemente in ospedale per un infarto.

Love is in the air trama episodio 23 luglio

S1 Ep40 – Selin raccoglie i cocci della sua vita e riceve il supporto di Melek. Intanto, la notizia della vendita delle azioni si diffonde rapidamente ad ArtLife, generando non pochi fraintendimenti. Il nuovo socio della holding, Efe Akman, che arriva per formalizzare la cessione, suscita l’interesse di Leyla e di Melek, ma anche l’antipatia di Serkan, soprattutto per la vicinanza a Eda.

Alptekin riceve le attenzioni, talvolta opprimenti, della moglie che, a distanza, fa sistemare al meglio la stanza del marito. Ayfer va a trovare Aydan per offrirle un po’ di sostegno ma, a causa di un malinteso, scopre che Eda e Serkan stanno realmente insieme. Le due donne sono contrarie alla relazione dei giovani innamorati. Intanto, Selin è costretta a fare buon viso a cattivo gioco e a lavorare con Ferit ad ArtLife. Ceren e Ferit si incontrano per caso e chiacchierano un po’, ignorando che Selin li sta osservando.

