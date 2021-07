Mr Wrong 20 luglio, anticipazioni puntata in prime time

Condividi su







Prima puntata in replica, questa sera, della serie La vita promessa. L’appuntamento è con Luisa Ranieri nel ruolo della protagonista e con il resto del cast, alle 21.25 su Rai 1.

La vita promessa prima puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ricky Tognazzi, la sceneggiatura di Laura Toscano e Franco Marotta. Protagonisti principali sono Carmela Carrizzo e Vincenzo Spanò interpretati rispettivamente da Luisa Ranieri e Francesco Arca. Nel cast anche Cristiano Caccamo nel ruolo di Michele.

Le riprese si sono svolte in Italia in diverse location tra cui Monopoli, Taranto, Nardò e Giuliano di Lecce in Puglia. Alcuni ciak sono stati battuti anche in Bulgaria nella capitale Sofia. La produzione è della Picomedia e l’anno di realizzazione è il 2018. La prima puntata era stata trasmessa da Rai 1 in prima visione assoluta il 16 settembre 2018.

La vita promessa prima puntata – trama

La storia si svolge in Sicilia nel 1921. Carmela Carrizzo (Luisa Ranieri), è madre di cinque figli. É sposata con Salvatore (Marco Foschi) che si occupa dei possedimenti terrieri del barone Lanza, il cui campiere, Vincenzo Spanò (Francesco Arca), è un uomo brutale, passionale, senza scrupoli.

Spanò nutre un odio mortale per Salvatore perché è ossessionato dal desiderio di possedere Carmela, che lo ha sempre respinto. Ma c’è un altro motivo: Salvatore spinge gli altri contadini a reagire allo sfruttamento dei padroni che amministrano il latifondo.

Spanò medita una doppia vendetta: vuole far soffrire Carmela e la colpisce negli affetti più cari. Un giorno Rocco (Emilio Fallarino), uno dei giovani figli di Carmela, incaricato da Spanò di portare al pascolo un gregge di proprietà del barone, commette l’errore, per troppa fame, di arrostire un agnellino caduto accidentalmente in un dirupo e ormai morente.

Scoperto dagli scagnozzi di Spanò, viene massacrato di botte e reso minorato a vita: è l’inizio di una serie di reazioni violente che segneranno per sempre la vita dei Carrizzo. Il dolore di Carmela è immenso quando perde anche il marito, ferito a morte dalla mano criminale del suo persecutore. Il più grande dei figli, Michele (Cristiano Caccamo), vorrebbe vendicarsi e uccidere Spanò, ma Carmela, con l’aiuto del suo parroco, sceglie l’unica alternativa possibile: emigrare in America.

Il viaggio verso l’America

Nel viaggio verso il nuovo mondo, i Carrizzo fanno tappa a Napoli accolti da Donna Assunta Moggi (Lina Sastri), che affitta le stanze ai potenziali emigranti mentre devono preparare i documenti e attendere la partenza dei traghetti.

In quei giorni Carmela sposa per procura un italoamericano che nemmeno conosce, Matteo Schiavon, al fine di poter entrare in America e cominciare una nuova vita.

Ma ancor prima di salire sul piroscafo della speranza, un destino tragico sembra di nuovo volersi accanire. L’unica figlia femmina, Maria (Francesca Di Maggio), che in Sicilia ha lasciato il suo primo grande amore, Alfio (Primo Reggiani), si ammala di colera e, ricoverata in ospedale, viene data per morta.

Carmela non vorrebbe più partire per l’America, ma il pensiero di salvare gli altri suoi figli, alla fine la convince a salire sulla nave, dove conosce un italiano che ha fatto fortuna in America e riconosce in lei molte qualità: Mister Amedeo Ferri (Thomas Trabacchi) è un ricco gentleman tornato in Italia per seppellire la moglie, prematuramente scomparsa.

Finale prima puntata

Durante il viaggio Ferri fa la conoscenza del più piccolo dei Carrizzo, Alfredino (Francesco Giammanco), un bambino molto intelligente, a cui decide di insegnare l’algebra e la lingua americana e i primi rudimenti del suo mestiere, la finanza.

Prima di approdare a Ellis Island, Carmela chiede un aiuto a Mr Ferri: è cosciente che Rocco rischia di non essere ammesso in America. Ai controlli Carmela gode di un trattamento di favore, complice proprio Mr Ferri che intanto ha provveduto a ingraziarsi i funzionari. Dal quel momento inizia la nuova vita dei Carrizzo, che d’ora in poi si chiameranno Rizzo per un errore dei funzionari di Ellis Island.

La vita promessa – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv La vita promessa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Luisa Ranieri : Carmela Rizzo

: Carmela Rizzo Thomas Trabacchi : Amedeo Ferri

: Amedeo Ferri Francesco Arca : Vincenzo Spanò

: Vincenzo Spanò Miriam Dalmazio : Rosa Canuto

: Rosa Canuto Vittorio Magazzù : Alfredo Rizzo

: Alfredo Rizzo Giuseppe Spata : Antonio Rizzo

: Antonio Rizzo Francesca Di Maggio : Maria Rizzo

: Maria Rizzo Emilio Fallarino : Rocco Rizzo

: Rocco Rizzo Primo Reggiani : Alfio Genna

: Alfio Genna Marcello Mazzarella : Lucky Luciano

: Lucky Luciano Arturo Muselli : Cesare Vitale/Peter Costa

: Cesare Vitale/Peter Costa Stefano Dionisi : Bruno Morelli

: Bruno Morelli Eleonora Giovanardi : Rita Di Leo

: Rita Di Leo Brenno Placido : Turi Pogany

: Turi Pogany Antonio Avella : Turi Pogany (bambino)

: Turi Pogany (bambino) Bianca Panconi : Sarah Morelli

: Sarah Morelli Sara Ciocca : Sarah Morelli (bambina)

: Sarah Morelli (bambina) Demetra Bellina : Emily Morton

: Emily Morton Cocò Gulotta : Carmine Gauci

: Carmine Gauci Anna Rot : Verena Morelli

: Verena Morelli Emanuele Salce : Fiorello La Guardia

: Fiorello La Guardia Rosanna Sapia : Angelina Melluso

: Angelina Melluso Miriam Cappa : Sharon Mitchum

: Sharon Mitchum Ciro Petrone : Salvo Messina

: Salvo Messina Antonio Monsellato : Carlo Ragusa

: Carlo Ragusa Cristiano Caccamo : Michele Rizzo

: Michele Rizzo Andrea Pennacchi : Matteo Schiavon

: Matteo Schiavon Flavio Furno : Mosè Pogany

: Mosè Pogany Yari Gugliucci : Giovanni Ardigò

: Giovanni Ardigò Marco Foschi : Salvatore Carrizzo

: Salvatore Carrizzo Lina Sastri : Assunta Moggi

: Assunta Moggi Tony Sperandeo : Santo Matranga

: Santo Matranga Francesco Benigno : Michele Guarino

: Michele Guarino Lollo Franco : don Cosimo

: don Cosimo Giacomo Rizzo : don Ignazio

: don Ignazio Francesco Giammanco : Alfredo Rizzo (bambino)

: Alfredo Rizzo (bambino) Christian Roberto : Antonio Rizzo (adolescente)

: Antonio Rizzo (adolescente) Gianluca Salvo: Salvo Messina (adolescente

