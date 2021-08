Ines dell’anima mia episodi La morte e La terra promessa su Canale 5

Condividi su







Canale 5 propone da questa sera la nuova serie Ines dell’anima mia con gli episodi dai titoli La morte e La terra promessa. Si tratta di un prodotto televisivo tratto dal romanzo di Isabel Allende in cui si parla della storia di Inés Suárez la prima donna spagnola che arrivò in Cile.

Ines dell’anima mia serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Nicolás Acuña, Vicente Sabatini e Alejandro Bazzano. Protagonisti principali sono Inés Suárez e Pedro de Valdivia interpretati rispettivamente da Elena Rivera e Eduardo Noriega. Nel cast anche Rodrigo de Quiroga ovvero il personaggio di Benjamín Vicuña.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a La Calahorra (Granada) nella regione dell’Andalusia. La produzione è della APU Productions in collaborazione con Boomerang TV e Chilevision. Il titolo originale è Inés del alma mia.

Una curiosità: nel cast recita anche Carlos Bardem fratello del più celebre Javier Bardem e figlio di Pilar Bardem scomparsa recentemente.

Ines dell’anima mia La morte – trama

Nel tentativo di convincere Pizarro a tentare la conquista del Cile, Pedro de Valdivia deve fronteggiare l’opposizione di De la Hoz, un altro ufficiale interessato alla spedizione. Su consiglio di Ines, Valdivia convince Pizarro a liberare gli uomini di Almagro, un ribelle da lui sconfitto e catturato, per avere in cambio informazioni utili per il viaggio.

A Cusco nessuno è disposto a offrire uomini e mezzi a Valdivia, perché si è diffusa l’idea che in Cile non ci sia oro e che si tratti di un territorio impossibile da conquistare, dopo il fallimento della spedizione di Almagro. Il fratello di Pizarro, Hernando, e De la Hoz tramano contro Valdivia e organizzano un attentano contro Pizarro: in questo modo si convince che i responsabili siano gli uomini di Almagro e comincia a nutrire dubbi su Valdivia. Ines diffonde la notizia dell’esistenza di grandi ricchezze in Cile e questo accende interesse per l’impresa di Valdivia.

La terra promessa – trama

Pedro de Valdivia, Inés e tutti quelli che si erano volontariamente uniti alla spedizione, si trovano ad affrontare l’attraversamento dell’insidioso deserto che li separa dal Cile. Gli ostacoli sono molteplici, soprattutto la mancanza di acqua, ma Inés riesce trovarla e questo rafforza la sua fama di strega.

Le tribù indi cercano di fermare l’avanzata degli spagnoli fino ad arrivare ad uno scontro diretto. Dopo una prima battaglia, Valdivia e i suoi soldati hanno la meglio: superano il deserto e raggiungono la terra dove fondano la città di Santiago. Il grande capo degli Indi viene fatto prigioniero.

Ines dell’anima mia – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Ines dell’anima mia e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Inés Suárez – Elena Rivera

Pedro de Valdivia – Eduardo Noriega

Rodrigo de Quiroga – Benjamín Vicuña

Almagro – Carlos Bardem

De la Hoz – Enrique Arce

Juan de Málaga – Carlos Serrano

Francesc Orella – Pizarro

Marina de Valdivia – Daniela Ramírez

Hernando – Federico Aguado

Aguirre – Ismael Martínez

Asunción – Andrea Trepat

Cecilia – Antonia Giesen

Gómez – Pedro Fontaine

Monroy – Rafael de la Reguera

Alderete – Nicolás Zárate

Michimalonco – Gastón Salgado

Marmolejo – Elvis Fuentes

Don Alonso – Juan Fernández

Catalina – Patricia Cuyul

Don Benito – Francisco Ossa

Sebastián Romero – Roberto Farías

