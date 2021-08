Ascolti Tv giovedì 5 agosto 2021, Doc-Nelle tue mani 13.9%, Viaggio nella grande bellezza 8.1%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 4 agosto 2021. Vince Superquark con il 12.2%. All Together now si ferma al 9.1%. Bene Il circolo degli anelli. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 4 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Superquark ha raggiunto 1.871.000 spettatori con 12.2%

Su Rai 2 Il Circolo degli Anelli ha registrato 1.253.000 spettatori con 8.9%

Su Rai 3 Quasi nemici – L'importante è avere ragione: 1.276.000 con 7.5%

Su Canale 5 All Together Now: 338.000 telespettatori con 9.1%

Su Rete 4 Zona Bianca totalizza 758.000 spettatori con 5.6%

Su Italia 1 Chicago Fire ha raccolto 1.431.000 persone con 8.4%

Su La 7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler: 372.000 spettatori con 2.9%.

Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone in replica: 259.000 con 1.8%

Su NOVE A casa con i suoi: 356.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv mercoledì 4 agosto 2021, la fascia preserale In primo piano le Olimpiadi Su Rai 1 Reazione a Catena – L'Intesa Vincente: 2.188.000 con 19.9%. Reazione a Catena: 3.327.000 con 24.7%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Best Of: 1.079.000 spettatori con 9.1% Su Rai 3 Blob sigla 792.000 spettatori con 5%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha convinto 1.375.000 persone con 10.7% Su Rete 4 Tempesta d'Amore interessa 675.000 persone con 4.3% Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine: 427.000 spettatori con 2.9% Su La 7 The Good Wife ha siglato 83.000 spettatori con 0.8% Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 339.000 persone con 2.4% Su NOVE Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 ore: 139.000 spettatori con 0.9%. Ascolti Tv mercoledì 4 agosto 2021, l'access prime time In onda vince su Stasera Italia news Su Rai 1 Techetechetè raggiunge 3.057.000 spettatori con 17% Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.150.000 persone con 6.4% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.418.000 spettatori con 7.1% Su Canale 5 Paperissima Sprint realizza 2.183.000 spettatori con 12.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 843.000 con 4.9% e 917.000 con 5.1% Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 969.000 spettatori con 5.5%. Su La 7 In Onda ha interessato 1.021.000 persone con 5.7% Su Tv8 4 Hotel è scelto da 466.000 spettatori con 2.7%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 330.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 4, daytime mattutino

Cala L’aria che tira estate

Su Rai 1 Unomattina Estate: 659.000 con 13.7%. Dedicato è seguito da 586.000 con 10.5%

Su Rai 2 Tokyo Live 2020: 193.000 con 16%, 613.000 con 16.8% e 1.813.000 spettatori con 26.5%

Su Rai 3 Agorà Estate: 237.000 spettatori con 4.5%

Su Canale 5 Morning News: 613.000 con 11.6% e 504.000 con 9.7%

Su Rete 4 Il Segreto ha intrattenuto 161.000 spettatori con 1.4%

Su Italia 1 Bones ottiene 125.000 spettatori con 2.1%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 175.000 con 2.6% e 240.000 con 2.1%

Ascolti Tv mercoledì 4, day time pomeridiano

Testa a testa tra le soap di Canale 5

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.114.000 con 8.7%. Estate in Diretta: 868.000 spettatori con 8.9%

Su Rai 2 Tokyo Live 2020: 2.403.000 spettatori con 20.4%;

Su Rai 3 Geo Magazine: 635.000 spettatori con 6.6%

Su Canale 5 Brave and Beautiful 1.829.000 con 16%. Love Is In The Air 1.660.000 con 16.7%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 598.000 spettatori con 4.8%,

Su Italia 1 I Griffin 453.000 spettatori con 3.7%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 134.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv mercoledì 4, seconda serata

Domina sempre Tokio 2020

Su Rai 1 RaiNews: 227.000 spettatori con 5.6%

Su Rai 2 Go Tokyo 2020: sigla 568.000 con 13.2%

Su Rai 3 Ieri e Oggi intrattiene 420.000 spettatori con 3.9%.

Su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 362.000 spettatori con 6.4%

Su Rete 4 Saranno famosi è scelto da 106.000 spettatori con 2.7%

Su Italia 1 Prodigal Son: 576.000 spettatori con 5.2%

