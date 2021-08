Poirot episodi L’assassino fantasma e Doppio indizio su Top Crime

Condividi su







Grand Hotel intrighi e passioni torna su Canale 5 con gli episodi L’annullamento e Il sequestro. L’appuntamento è per questa sera alle 21:25. Si tratta di un period-drama ambientato in un hotel deluxe di inizio secolo, in una storia che unisce commedia a mistero.

L’annullamento e Il sequestro – dove è girato

La regia è di Ramon Campos che ha creato il prodotto ed ha contribuito alla sceneggiatura. Protagonista è Jon González presente in tutte e tre le stagioni nel ruolo di Julio Olmedo. Principale personaggio femminile è Amaia Salamanca che si cala nel ruolo di Alicia Alarcón.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a Santander nella regione della Cantabria. Location principale di molti set è stato il Palazzo della Maddalena.

La produzione è della Bambù Producciones. Il titolo originale è il medesimo con cui è stata distribuita a livello internazionale.

Grand Hotel L’annullamento – trama

L’agente Ayala dimostra che non è stata Alicia a sparare a Garrido. Julio, Alicia e Ayala indagano su Yanes, per capire quale sia il motivo per cui il padre di Alicia gli ha lasciato in eredità una casa.

Il sequestro – trama

Alicia e Julio continuano ad indagare sulla morte di Don Carlos, padre di Alicia. Nel frattempo Javier mette in scena un falso rapimento per cercare di racimolare dei soldi attraverso il riscatto, ma alla fine verrà scoperto. Intanto, al Grand Hotel continuano i dissapori tra Alfredo e Sofia e Sofia e Beatriz. Quest’ultima verrà pugnalata a morte, in un impeto di gelosia, proprio da donna Sofia. Diego, intanto, avendo scoperto per primo il cadavere, capirà chi è l’assassina, e lascerà sul luogo del delitto un coltello d’oro per sviare le indagini in cambio della fedeltà di Sofia.

Grand Hotel – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Gran Hotel e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Adriana Ozores ( Velvet Collection ) – Doña Teresa

( ) – Doña Teresa Amaia Salamanca – Alicia Alarcón

– Alicia Alarcón Yon González – Julio Olmedo

– Julio Olmedo Eloy Azorín – Javier Alarcón

– Javier Alarcón Fele Martínez – Alfredo Vergara

– Alfredo Vergara Pep Anton Muñoz – Ayala

– Ayala Pedro Alonso – Diego

– Diego Luz Valdenebro – Sofía Alarcón

– Sofía Alarcón Llorenç González – Andrés

– Andrés Marta Larralde – Belén

– Belén Antonio Reyes – Hernando

– Hernando Iván Morales – Sebastián

– Sebastián Concha Velasco – Ángela Salinas

– Ángela Salinas Dion Córdoba – Mateo

– Mateo Raquel Sierra – Natalia

– Natalia Manuel de Blas – Benjamín

– Benjamín Tato Loché – Jesús

– Jesús Asunción Balaguer – Lady

– Lady Cristóbal Araqué – Camarero

