Poirot Delitto all’italiana e Il primo caso di Poirot su Top Crime – trama, cast, finale

Canale 5 propone oggi la terza puntata di Gloria. Si tratta di una miniserie televisiva francese composta da sei episodi trasmessa in terra madre da TF1.

Questa sera la principale rete Mediaset propone gli ultimi due episodi.

Gloria serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Julien Colonna. Protagonisti principali sono Gloria e Rose Meyers interpretate rispettivamente da Cécile Bois e Elsa Hyvaert. Nel cast anche Joey Starr nel ruolo di Stan Baldini.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Saint-Malo nel dipartimento di Ille-et-Vilaine. La produzione è della Quad Drama in collaborazione con AT Production per TF1.

Il titolo originale è il medesimo scelto per la distribuzione a livello internazionale.

Una curiosità: la serie è il remake della serie gallese Keeping faith.

Gloria terza puntata – trama

Gloria decide di pagare Louise Verdiez per avere informazioni su David. Va all’appuntamento portando Arthur nascosto sul sedile posteriore dell’auto. La Verdiez le dice che i Brak la costringevano a procurarsi medicinali sul mercato nero, e che David era l’intermediario. Ma non le dice dove sia David. La Verdiez muore in un incidente provocato da Marianne Volton, che li aveva seguiti.

Gloria scopre che Arthur la spia. L’uomo confessa che vi è costretto da una persona molto in alto, di cui non può svelare il nome. Stan Baldini viene arrestato da Marianne per una reazione violenta contro di lei. Gloria ancora una volta riuscirà a farlo assolvere. Gloria chiede un’udienza al giudice per riavere i figli, e aspetta la convocazione. Nel frattempo la piccola Alice le dice che il padre aveva scritto una lettera in cui spiegava quello che avrebbero dovuto fare se lui fosse scomparso. La donna trova la lettera in una cassetta di sicurezza di cui scopre solo ora l’esistenza.

Gloria terza puntata – trama ultimo episodio

Gloria trova in una cassetta di sicurezza una lettera di David. In questa lettera ci sono le coordinate di un conto estero in cui David ha depositato un’ingente somma di denaro, per il futuro della famiglia. Marianne arresta Gloria, ma viene a sua volta arrestata da Philippe Lazargue, che scopriamo essere a capo di tutto l’intrigo. Al punto da rapire la piccola Alice, (che nel frattempo era stata riaffidata alla madre insieme ai fratelli) per indurre Gloria a trasferire i fondi esteri su un conto dello stesso Lazargue.

Gloria, aiutata da Denis, riesce a liberare Alice. Restituirà il denaro a Gaelle Brak. Rientrando, trova Stan Baldini ad aspettarla davanti a casa. Fra i due è nato un sentimento. Ma le sorprese non sono finite. David è tornato, si dichiara colpevole e deciso ad affrontare le conseguenze delle sue malefatte. Gloria capisce di non amarlo più, e lo lascerà. Ma David forse andrà in carcere, e probabilmente, lei lo difenderà in tribunale.

Gloria serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Gloria e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Cécile Bois : Gloria Meyers

: Gloria Meyers Elsa Hyvaert : Rose Meyers

: Rose Meyers Sarah Berru : Alice Meyers

: Alice Meyers Barbara Schulz : Marianne Volton

: Marianne Volton Joey Starr : Stan Baldini

: Stan Baldini Bernard Le Coq : Richard Meyers

: Richard Meyers Nicole Calfan : Odile Meyers

: Odile Meyers Michaël Cohen : David Meyers

: David Meyers Malik Zidi : Denis Gauvin

: Denis Gauvin Lucie Lucas : Émilie Gauvin

: Émilie Gauvin Anne Consigny : Gaëlle Brak

: Gaëlle Brak Mathieu Madénian : Arthur

: Arthur Amelle Chahbi : Chacha

: Chacha Mariama Gueye : Clarisse

: Clarisse Clotilde Mollet : Carole Faustin

: Carole Faustin Patrick Descamps: Philippe Lazargue

