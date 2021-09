Che Succ3de anno secondo dal 27 settembre su Rai 3 con Geppi Cucciari – anticipazioni

Condividi su







Stasera in tv mercoledì 15 settembre 2021. Su Raidue non va in onda la fiction L’ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli sostituita dal film Il sole a Mezzanotte. Su Rete 4 l’attualità con Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv mercoledì 15 settembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la fiction Il sole a Mezzanotte sostituisce L’ispettore Coliandro. Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna a parlare della morte del calciatore Denis Bergamini, avvenuta nel 1989. Il sito web www.chilhavisto.rai.it, il centralino 06.8282 e whatsapp 3453131987 sono pronti in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico. L’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Cavalleria Rusticana/Pagliacci. Dall’Arena di Verona due opere dirette dal maestro Marco Armiliato: il capolavoro di Mascagni, con Sonia Ganassi e Clarissa Leonardi e quello di Leoncavallo, con Marina Rebeka, Yusif Eyvazov, Riccardo Rados.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Giuseppe Brindisi non si è fermato un attimo e anche questa settimana aggiorna i telespettatori sugli argomenti che monopolizzano l’attenzione generale. In primo piano, inevitabilmente, il dibattito sulle polemiche legate al Green Pass e i dati sulle varianti del Covid in vista della ripresa delle scuole.

Su Canale 5, alle 21.20, il film Famiglia all’improvviso sostituisce la fiction Luce dei tuoi occhi.

Su Tv8, alle 21.15, il talent X Factor People. In attesa della prima puntata della nuova edizione, in onda domani, ecco l’ultimo capitolo del viaggio che ripercorre le audizioni degli ultimi dieci anni del talent. Un modo per rivedere molti dei protagonisti e i giurati tra cui Mara Maionchi.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Al via la nuova edizione del programma di Andrea Scanzi e Luca Sommi, affiancati da Marco Travaglio, il direttore de “Il Fatto Quotidiano” che commenta i fatti principali della settimana. Si parla, tra l’altro, di Afghanistan e di Green Pass.

Su Real Time, alle 21.25, il game show D’amore e d’accordo. Anche questa sera, Katia Follesa apre le porte del suo salotto alle coppie vip che hanno accettato di verificare la loro affinità. Tra i protagonisti anche Imma Polese e Matteo Giordano, Roberto Valbuzzi ed Eleonora Laurito.

I film di questa sera mercoledì 15 settembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 1990, di Garry Marshall, Pretty Woman, con Richard Gere e Julia Roberts. Mentre vaga in auto per Los Angeles, il milionario Edward Lewis (Richard Gere) chiede informazioni a una squillo, Vivian (Julia Roberts). I due finiscono in hotel e dopo una notte di passione, l’uomo propone un patto: dietro compenso, lei dovrà stargli al fianco per una settimana spacciandosi per la fidanzata.

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2002, di Rob Bowman, Il regno del fuoco, con Christian Bale. L’adolescente Quinn risveglia un enorme drago dal suo sonno secolare: di lì a vent’anni la Terra si ritrova controllata dai mostri. Toccherà proprio a lui organizzare la resistenza

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di John Crowley, Brooklyn, con Saoirse Ronan, Emory Cohen. Negli Anni 50 Ellis lascia l’Irlanda per trasferirsi negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Ma quando le cose cominciano ad andare bene, una tragica notizia la richiama in patria.

Su La7, alle 21.15, il film biografico del 1983, di Richard Attenborough, Gandhi, con Ben Kingsley, Trevor Howard. Partendo dai funerali di Gandhi nel 1948, il film ripercorre la vita del Mahatma: da timido avvocato a fautore dell’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna e difensore dei diritti umani.

20 Mediaset – Iris – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di Stuart Baird, Decisione critica, con Kurt Russell, David Suchet. Il terrorista islamico Nagy ‘Altar’ Hassan dirotta il Boeing 747, chiedendo la liberazione di un compagno detenuto in America. L’analista dei servizi segreti David Grant cercherà di fermarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2001, di Steven Soderbergh, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, con George Clooney. Appena uscito di prigione, Danny Ocean progetta un colpo: svaligiare a Las Vegas i tre casinò dell’uomo che gli ha soffiato la moglie. Così raduna la sua vecchia squadra.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio, con Raoul Bova, Ambra Angiolini. Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, dopo aver passato l’esame di maturità, partono per la Grecia. Vivranno nuove avventure, rivelando ognuno le proprie debolezze.

Stasera in tv mercoledì 15 settembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Gurinder Chadha, Il Palazzo del Vicerè, con Hugh Bonneville. Lord Mountenbatten, nelle vesti di governatore, deve gestire la delicata transizione dell’India verso l’autonomia. Ma i conflitti portano alla dolorosa separazione fra il Paese e il Pakistan.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1999, di Rob Minkoff, Stuart Little – Un topolino in gamba. La famiglia Little decide di adottare il simpatico topolino Stuart. Ma l’invidioso gatto di casa non vede di buon occhio il nuovo arrivato e mette in atto un piano per estrometterlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy Lee Jones. Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiuto due omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

