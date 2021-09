Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate dal 20 al 24 settembre

Condividi su







Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore dal 20-24 settembre. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco chi sono tutte le new entry.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 20-24 settembre

In vetrina è in bella mostra l’ultima collezione per il Paradiso di Gabriella, che è procinto di partire e presto verrà sostituita. Ludovica riceve la notizia che ci sono delle complicazioni per la vendita di Villa Brancia. Roberto, dopo una colluttazione con Massimo Riva, l’ex di Anna, decide di non parlarne con nessuno. Giuseppe chiede a Girolamo di portare una missiva in Germania. Adelaide e Umberto sembrano ormai tranquilli perché la morte di Achille Ravasi è stata ufficialmente derubricata a incidente. Intanto è appena giunta a Milano, Flora Gentile Ravasi, la figlia di Achille.

Puntata 21 settembre

Ludovica e Marcello sono sempre più uniti, nonostante gli ostacoli da superare. Dopo aver perso tutti i bagagli, Flora arriva al Paradiso per rifarsi il guardaroba e stupisce le Veneri per il suo buon gusto e la sua competenza in fatto di moda. Al Circolo ha poi un appuntamento con un assicuratore che le comunica che suo padre Achille le ha lasciato una discreta somma di denaro e una lettera. Tina confessa a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è finito da tempo. Umberto rivela ad Adelaide che per una coincidenza fortuita, ha scoperto che la figlia illegittima di Ravasi è a Milano.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 22 settembre

I Guarnieri sono sul chi va là per la presenza di Flora a Milano e Umberto decide di incontrare la ragazza per studiarla da vicino. Al Paradiso lo stilista che avrebbe dovuto rimpiazzare Gabriella ha rinunciato e Vittorio si ritrova senza un sostituto. Gabriella pensa di rimandare la sua partenza per Parigi per aiutare Conti. Intanto la nuova collezione sta avendo un grande successo. Nel frattempo Flora chiede di poter conoscere la Contessa, l’ex moglie di suo padre.

23 settembre

Maria riceve una lettera da Rocco, ma secondo Irene il ragazzo scrive troppo poco alla sua amata. Ludovica scopre che Marcello non si è presentato volutamente al Circolo mentre lei lo aspettava per la serata di gala e ci resta male e decide di rassegnare le dimissioni come vice presidentessa. Vittorio inventa un escamotage per fare in modo che Gabriella possa partire senza preoccupazioni. Roberto ha notato le abilità giornalistiche di Stefania e la sprona a seguire il suo sogno. Dopo aver incontrato Flora, Adelaide confessa a Umberto di sentirsi sollevata.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 24 settembre

Giuseppe chiede a Tina di non parlare alla madre del suo incontro con l’amico Girolamo. Gabriella è in partenza per Parigi e si gode la sua festa di addio, non senza un po’ di malinconia. Intanto il problema dello stilista è tutt’altro che risolto. Quando Flora è sul punto di ripartire per New York, Vittorio trova per caso dei disegni, che la ragazza ha dimenticato al Paradiso e ha un’intuizione.

